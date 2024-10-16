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Законодательство РК

Мажилис принял во втором чтении закон о доступе к информации

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 16 октября 2024 года приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия", сообщает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в области доступа к информации.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

  • усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;
  • введение государственного контроля в сфере доступа к информации;
  • закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;
  • создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью и др.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы по изменению порядка законопроектной деятельности депутатов, которые по итогам обсуждения на заседании рабочей группы были исключены.

Также в ходе работы над законопроектом внесены следующие поправки:

В Закон РК "О государственных наградах Республики Казахстан" внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий.

В целях реализации указа президента РК от 13 апреля 2022 года №872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" закреплены основополагающие цели, задачи и принципы государственного регулирования в сфере развития языков. Кроме того, предусмотрены нормы по соблюдению требований к размещению реквизитов и визуальной информации.

Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации".

Документ направили на рассмотрение в Сенат Парламента РК. 

Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили проект закона о развитии финансового рынка. 

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК 2024 год Законопроекты
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