Мажилис принял во втором чтении закон о доступе к информации

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 16 октября 2024 года приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия", сообщает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в области доступа к информации.



Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;

введение государственного контроля в сфере доступа к информации;

закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;

создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью и др.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы по изменению порядка законопроектной деятельности депутатов, которые по итогам обсуждения на заседании рабочей группы были исключены.



Также в ходе работы над законопроектом внесены следующие поправки:

В Закон РК "О государственных наградах Республики Казахстан" внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий.

В целях реализации указа президента РК от 13 апреля 2022 года №872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" закреплены основополагающие цели, задачи и принципы государственного регулирования в сфере развития языков. Кроме того, предусмотрены нормы по соблюдению требований к размещению реквизитов и визуальной информации.

Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации".

Документ направили на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили проект закона о развитии финансового рынка.

