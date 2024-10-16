Мажилис принял во втором чтении закон о доступе к информации
В заключении отмечается, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в области доступа к информации.
Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:
- усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;
- введение государственного контроля в сфере доступа к информации;
- закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;
- создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью и др.
Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы по изменению порядка законопроектной деятельности депутатов, которые по итогам обсуждения на заседании рабочей группы были исключены.
Также в ходе работы над законопроектом внесены следующие поправки:
В Закон РК "О государственных наградах Республики Казахстан" внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий.
В целях реализации указа президента РК от 13 апреля 2022 года №872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" закреплены основополагающие цели, задачи и принципы государственного регулирования в сфере развития языков. Кроме того, предусмотрены нормы по соблюдению требований к размещению реквизитов и визуальной информации.
Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.
Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации".
Документ направили на рассмотрение в Сенат Парламента РК.
Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили проект закона о развитии финансового рынка.