Более пяти тысяч предпринимателей Карагандинской области получат поддержку от государства

Каждый второй экономически активный житель Карагандинской области работает в сфере малого и среднего бизнеса. Господдержку получили более 2,5 тыс. проектов предпринимателей, власти планируют до конца года увеличить эту цифру до 5,5 тыс.

Как будут повышать доходы жителей Карагандинской области, рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Среди основных направлений – новые инвестпроекты и развитие предпринимательства.



"Мы создаем условия для открытия новых производственных ниш, в том числе за счет региональной программы развития предпринимательства "Кәсіпкер". При поддержке крупных компаний локализованы 38 предприятий. По программе "Экономика простых вещей" реализованы четыре проекта в сфере легкой промышленности. Они будут обеспечивать своей продукцией медицинские, образовательные и другие организации области". Ермаганбет Булекпаев

В этом году выделено почти 200 грантов для социально уязвимых слоев населения на открытие своего дела. Молодые предприниматели получат 600 грантов и 324 льготных микрокредита под 2,5%.

Расширяется перечень проектов по трудоустройству для людей с инвалидностью. Благодаря этому работой обеспечат 700 человек.