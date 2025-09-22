#АЭС в Казахстане
Политика

В Карагандинской области растет деловая активность бизнеса

Деловая активность бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 14:50 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области число субъектов малого и среднего бизнеса превысило 101 тысячу. В этом секторе занята почти половина экономически активного населения, сообщает Zakon.kz.

Росту деловой активности способствует государственная поддержка. В области создан благоприятный климат для привлечения инвесторов. По итогам 2025 года доля МСБ в валовом региональном продукте должна увеличиться до 23%.

"По результатам восьми месяцев привлечено 644 млрд тенге инвестиций, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2025 году планируется реализовать 29 инвестиционных проектов, половина из которых – в сфере обрабатывающей промышленности. В области отмечается рост деловой активности: число субъектов малого и среднего бизнеса превысило 101 тысячу. В этом году планируется профинансировать 3,8 тыс. предпринимателей через субсидии, гарантии, гранты и льготное кредитование", – сообщил руководитель Управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области Аскар Газалиев на аппаратном совещании.

В области наряду с государственными программами поддержки бизнеса действуют региональные – "Кәсіпкер" и "Өрлеу". Имеются две крупные площадки с готовой инфраструктурой и налоговыми преференциями – СЭЗ "Сарыарка" и индустриальная зона Saran. На базе СПК "Сарыарка" работает центр обслуживания инвесторов.

Среди крупных инвестиционных проектов завод горячего цинкования, производство стальных прямошовных труб, кремнистых сплавов, ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и др.

Фото: акимат Карагандинской области

На заводе бытовой техники, который располагается на территории ИЗ Saran, начали производить телевизоры и стиральные машины бренда Samsung. По информации предприятия, за месяц выпущено 13 тысяч штук. Завод также выпускает продукцию под брендом Artel. Чтобы удовлетворить потребности рынка, предприятие перешло на работу в две смены. Сейчас здесь трудятся более 300 человек, а с наращиванием мощности рабочих мест будет больше.

При господдержке в области строится крупнейшая для страны молочно-товарная ферма на 6000 голов. Стоимость проекта – 30 млрд тенге. До конца года планируется запуск первой очереди.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", поручил пересмотреть инвестиционную политику.

"Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. "Заказ на инвестиции" должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора", – сказал президент.

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
