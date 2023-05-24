В Казахстане построят 62 школы на деньги коррупционеров

Министр просвещения подписал приказ от 15 мая 2023 года "Об утверждении Приоритетного перечня объектов среднего образования, строительство или реконструкция которых финансируется за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошли 62 школы. Так, в Астане планируется построить 10 школ на 7425 учеников.

В регионах больше всего школ планируется построить в Алматинской области – 10 на 11 550 мест, в Туркестанской области – 9 школ на 2050 мест, в Жамбылской области – 6 школ на 2850 мест, в Кызылординской – 5 школ вместимостью 2175 человек, в Мангистауской области – 4 школы на 4800 мест.



В Акмолинской области планируется построить две школы на 600 мест, в Актюбинской области – три школы вместимостью 620 человек, в Атырауской области – две школы на 1200 мест, в Восточно-Казахстанской – две школы на 900 мест, в Западной-Казахстанской – две школы на 708 мест, в Костанайской области – две школы на 1080 мест, в Северо-Казахстанской области – две школы на 900 человек.

В Жетысуской, Улытауской и Павлодарской областях построят всего по одной школе на 1200, 200 и 312 мест, соответственно.

На строительство школ планируется выделить 96 млрд 495 млн тенге. На эти средства будут построены как новые школы, так и пристройки к существующим.

В начале марта министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году на деньги, изъятые у коррупционеров и поступившие в фонд поддержки инфраструктуры образования, хотят построить более 70 школ.

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в Фонд поддержки инфраструктуры образования. На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.