В Казахстане построят 62 школы на деньги коррупционеров
Всего в перечень вошли 62 школы. Так, в Астане планируется построить 10 школ на 7425 учеников.
В регионах больше всего школ планируется построить в Алматинской области – 10 на 11 550 мест, в Туркестанской области – 9 школ на 2050 мест, в Жамбылской области – 6 школ на 2850 мест, в Кызылординской – 5 школ вместимостью 2175 человек, в Мангистауской области – 4 школы на 4800 мест.
В Акмолинской области планируется построить две школы на 600 мест, в Актюбинской области – три школы вместимостью 620 человек, в Атырауской области – две школы на 1200 мест, в Восточно-Казахстанской – две школы на 900 мест, в Западной-Казахстанской – две школы на 708 мест, в Костанайской области – две школы на 1080 мест, в Северо-Казахстанской области – две школы на 900 человек.
В Жетысуской, Улытауской и Павлодарской областях построят всего по одной школе на 1200, 200 и 312 мест, соответственно.
На строительство школ планируется выделить 96 млрд 495 млн тенге. На эти средства будут построены как новые школы, так и пристройки к существующим.
В начале марта министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году на деньги, изъятые у коррупционеров и поступившие в фонд поддержки инфраструктуры образования, хотят построить более 70 школ.
По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в Фонд поддержки инфраструктуры образования. На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.