Насколько вероятно найти работу на ярмарках вакансий в Казахстане
Как отметил директор Центра занятости населения акимата г. Астаны Бакытбек Кабжанов, на ярмарки вакансий молодежь приходит очень активно, интересуется предложениями работодателей и программами поддержки стартапов.
"Представители молодого поколения общаются сегодня в социальных сетях, обмениваются информацией очень быстро. Все смотрят вакансии на портале enbek.kz, там проходят онлайн-регистрацию и получают свои ответы по вакансиям. Также мы проводим подобные офлайн-ярмарки 30-40 раз в год на разных площадках. В них участвует не только Центр занятости, но и Управление молодежной политики, акимат и другие организации. Молодежь у нас активная, у нее много вопросов всегда. И мы на таких ярмарках как раз даем все ответы и разъяснения". Бакытбек Кабжанов
Он также подчеркнул, что на офлайн-ярмарках достаточно высокий показатель трудоустройства.
"На таких ярмарках работодатели находят нужных специалистов, "закрывается" порядка 30-35% представленных вакансий. При этом естественно, что онлайн на портале процент трудоустройства выше, потому что уже при регистрации соискатели указывают свою квалификацию и работу, которую ищут. Затем с ними связываются специалисты, предлагают варианты трудоустройства или дополнительного обучения, каждое обращение отрабатывается индивидуально. Поэтому на портале процент "закрытия" – 65-70% вакансий". Бакытбек Кабжанов
Руководитель Центра занятости отметил, что порталу enbek.kz и офлайн-ярмаркам пока не удалось обойти в конкурентной борьбе знаменитую международную платформу вакансий Headhunter. Но в ближайшей перспективе, по его словам, вполне вероятно, что отечественный портал сможет догнать и даже обогнать аналоговые площадки по показателям трудоустройства в пределах Казахстана.
По данным акимата Астаны с начала года в Центр занятости населения обратилось 8 210 молодых граждан.
В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 гг. охвачено мерами по трудоустройству молодежи 5500 человек.
Из них:
- трудоустроено на постоянные рабочие места – 1336;
- устроены на молодежную практику – 268;
- направлены на общественные работы – 740;
- направлены на социальные рабочие места – 134;
- трудоустроены на первое рабочее место – 125;
- по проекту "Контракт поколений" – 1;
- направлены на краткосрочные курсы по запросу работодателей – 12;
- проходят онлайн-обучение навыкам на портале skills.enbek.kz – 228;
- проходят обучение по проекту "Бастау Бизнес" – 2645;
- получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей – 11.