Насколько вероятно найти работу на ярмарках вакансий в Казахстане

Ярмарка вакансий для молодежи прошла в Астане, организаторы рассказали об эффективности такого формата трудоустройства, передает Zakon.kz.

Как отметил директор Центра занятости населения акимата г. Астаны Бакытбек Кабжанов, на ярмарки вакансий молодежь приходит очень активно, интересуется предложениями работодателей и программами поддержки стартапов.

"Представители молодого поколения общаются сегодня в социальных сетях, обмениваются информацией очень быстро. Все смотрят вакансии на портале enbek.kz, там проходят онлайн-регистрацию и получают свои ответы по вакансиям. Также мы проводим подобные офлайн-ярмарки 30-40 раз в год на разных площадках. В них участвует не только Центр занятости, но и Управление молодежной политики, акимат и другие организации. Молодежь у нас активная, у нее много вопросов всегда. И мы на таких ярмарках как раз даем все ответы и разъяснения". Бакытбек Кабжанов

Он также подчеркнул, что на офлайн-ярмарках достаточно высокий показатель трудоустройства.

"На таких ярмарках работодатели находят нужных специалистов, "закрывается" порядка 30-35% представленных вакансий. При этом естественно, что онлайн на портале процент трудоустройства выше, потому что уже при регистрации соискатели указывают свою квалификацию и работу, которую ищут. Затем с ними связываются специалисты, предлагают варианты трудоустройства или дополнительного обучения, каждое обращение отрабатывается индивидуально. Поэтому на портале процент "закрытия" – 65-70% вакансий". Бакытбек Кабжанов

Руководитель Центра занятости отметил, что порталу enbek.kz и офлайн-ярмаркам пока не удалось обойти в конкурентной борьбе знаменитую международную платформу вакансий Headhunter. Но в ближайшей перспективе, по его словам, вполне вероятно, что отечественный портал сможет догнать и даже обогнать аналоговые площадки по показателям трудоустройства в пределах Казахстана.

По данным акимата Астаны с начала года в Центр занятости населения обратилось 8 210 молодых граждан.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 гг. охвачено мерами по трудоустройству молодежи 5500 человек.

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