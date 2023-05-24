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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 мая Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона ожидается ясная погода без осадков.

По республике – усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Павлодарской, на востоке, в центре Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

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Казгидромет Погода Казахстан
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