Какой будет погода в Казахстане 25 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град.

"На севере, северо-западе – сильный дождь. На севере, северо-западе в ночные и утренние часы ожидается туман. На юго-западе – пыльная буря", – рассказали синоптики

В Астане – переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный, северный ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.