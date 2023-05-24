Богатейший человек в мире за день потерял 11 млрд долларов

Владелец группы LVMH по производству предметов роскоши Бернар Арно, возглавляющий список самых богатых людей в мире, потерял 11,2 млрд долларов за день после падения акций компании, сообщает Zakon.kz.

23 мая акции LVMH на парижской бирже упали на 5%, бумаги Hermes – на 6,54%, акции владельца Gucci Kering – на 2,97%, сообщает Bloomberg.

В общей сложности европейский сектор предметов роскоши потерял около 30 млрд долларов. Акции LVMH упали на фоне опасений, что ослабление экономики США приведет к снижению спроса на предметы роскоши.



Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Арно остался богатейшим человеком в мире, его состояние оценивают в 191,6 млрд долларов. Разрыв между ним и Илоном Маском, который занимает вторую строчку рейтинга, сократился до 11,4 млрд долларов.

В конце апреля Маск потерял за сутки 13 млрд долларов на фоне взрыва сверхтяжелой ракеты Starship и падения акций компании Tesla.