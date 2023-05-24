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В Казахстане протяженность дорог уменьшилась на 572 км

Протяженность дорог уменьшилась в Казахстане на 572 км Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, протяженность автомобильных дорог в Казахстане на 1 января 2023 года составила 94 781 км, что на 572 км меньше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

В частности:

  • дороги международного и республиканского значения составили 26,2%; 
  • дороги областного значения – 33,5%;
  • дороги районного значения – 40,1%. 

Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования дороги с твердым покрытием составили 94%, годом ранее этот показатель был на уровне 88,9%.

В Бюро нацстатистики добавили, что 3,3% дорог относятся к первой категории, еще 47,2% трасс к четвертой категории.

В целом, протяженность внутригородских автомобильных дорог составила 25 139 км, внутрипоселковых – 56 790 км.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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