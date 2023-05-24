Какую программу поддержки занятости выбирает казахстанская молодежь

На ярмарке вакансий в Астане представители Центра занятости населения акимата столицы представили данные о предпочтениях соискателей вакансий, передает Zakon.kz.

Как отметил заместитель директора Центра занятости населения акимата Астаны Талгат Есимов, самой большой популярностью у молодежи пользуется программа "Молодежная практика".



"Программа "Молодежная практика" предусмотрена для выпускников вузов и колледжей. Они получают образование, и на выходе у них есть диплом, но нет опыта работы по специальности, а без опыта их не берут на работу. Поэтому мы предложили эту программу, и она сейчас самая востребованная из всех направлений поддержки молодежной занятости, таких, как "Первое рабочее место" или "Контракт поколений" и другие. Мы направляем выпускника на работу по специальности в течение 12 месяцев, зарплата идет от Центра занятости в размере 40 МРП (138 000 тенге). А после завершения молодежной практики у него уже есть стаж, который будет отмечен в трудовой книжке". Талгат Есимов

При этом он отметил, что по поводу размера зарплаты у молодых казахстанцев больше всего вопросов.

"Наша молодежь хочет сразу получать 250-300 тысяч тенге, но у них нет опыта работы, нет стажа. Представители отдела занятости молодежи нашего центра регулярно выезжают в вузы и колледжи и встречаются со студентами, объясняют, как найти первую работу, рассказывают о программах поддержки, приглашают в центры занятости". Талгат Есимов

По данным акимата Астаны, с начала года в Центр занятости населения обратились 8210 молодых граждан.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 гг. охвачено мерами по трудоустройству молодежи 5500 человек.

Из них:

трудоустроено на постоянные рабочие места – 1336;

устроены на молодежную практику – 268;

направлены на общественные работы – 740;

направлены на социальные рабочие места – 134;

трудоустроены на первое рабочее место – 125;

по проекту "Контракт поколений" – 1;

направлены на краткосрочные курсы по запросу работодателей – 12;

проходят онлайн-обучение навыкам на портале skills.enbek.kz – 228;

проходят обучение по проекту "Бастау Бизнес" – 2645;

получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей – 11.

В Центре занятости отметили, что на офлайн-ярмарках удается "закрыть" 30-35% вакансий, а на портале enbek.kz процент трудоустройства выше.