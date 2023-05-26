Маки украсили поля Алматы и области

Заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков призывает не собирать цветы с полей, а насладиться возможностью созерцать такую красоту и подышать свежим весенним воздухом.

Встречаются и вопиющие случаи невежества и откровенного отсутствия культуры. Пользователи Сети стали распространять видео, на котором водитель иномарки в Жетысуской области разъезжает по маковому полю, демонстрируя элементы дрифта.





Как стало известно, полиция обратила внимание на этот возмутительный поступок и разбирается в инциденте. Правоохранители уточнили, что автомобилем владеет 34-летний житель Кербулакского района. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 30 МРП (103 тысячи тенге).

Также специалист рассказал, какие разновидности растений можно встретить близ Алматы и в Алматинской области. По его словам, там произрастает мак, который относится к роду растения Ремерия (Roemeria). Можно встретить и так называемый "павлиний мак".