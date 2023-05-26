Маки украсили поля Алматы и области
Май на юге Казахстана самый яркий и благоухающий месяц. Жители спешат насладиться торжеством природной красоты, а также сфотографироваться на фоне раскрывшихся цветов.
Однако ими можно будет любоваться не так долго – маки появляются на бескрайних казахстанских просторах в середине последнего месяца весны, но очень быстро отцветают. В основном, их век зависит от погодных условий, но длится, как правило, не более двух недель.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Во время цветения маков бескрайние поля покрыты до горизонта алыми цветами. Они притягивают сотни желающих устроить фотосессии на огненных полях.
Некоторые умудряются организовать ужин под свет софитов и фотовспышек непосредственно на алом ковре.
"Бессмысленно и неразумно рвать цветы на букеты, поскольку вы не сможете донести их до вазы. Настолько нежны и хрупки эти растения. В Красную книгу Казахстана они не занесены, но это не значит, что маки не нужно беречь. Устраивая фотосессию, необходимо бережно относиться к любым растениям и стараться как можно меньше воздействовать на луга и поля с растениями".Ескендир Сатеков
"Как любые растения из семейства маковых, мак и ремерия содержат алкалоиды, не стоит их пробовать на вкус. Это однолетние растения, они дают семена и заканчивают вегетацию, то есть погибают. И мак, и ремерию можно попробовать вырастить у себя на приусадебном участке или во дворе. Нужно собрать зрелые семена и раскидать по поверхности почвы, и тогда на следующий год они порадуют вас своим цветением".Ескендир Сатеков
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Эти виды мака предпочитают степные сухие участки, являются типичными растениями степей. Также их можно увидеть на склонах гор.
Фото: Zakon.kz
Цветок очень чувствителен к перепадам температур. В пасмурную погоду цветки мака могут закрываться.
Фото: Zakon.kz