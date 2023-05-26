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Маки украсили поля Алматы и области

Зацвели маки недалеко от Алматы и в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Близ Алматы зацвели маки. Яркими цветами усыпаны десятки гектаров алматинских степей. Корреспонденту Zakon.kz удалось запечатлеть восхитительные кадры буйства красок.

Май на юге Казахстана самый яркий и благоухающий месяц. Жители спешат насладиться торжеством природной красоты, а также сфотографироваться на фоне раскрывшихся цветов.

Однако ими можно будет любоваться не так долго – маки появляются на бескрайних казахстанских просторах в середине последнего месяца весны, но очень быстро отцветают. В основном, их век зависит от погодных условий, но длится, как правило, не более двух недель.

рядом с Алматы цветут маки

Фото: Zakon.kz

Мак считается сорняковым растением, но оттого не перестает радовать глаз людей много тысяч лет. Этому способствует местный климат. Где осыпался сегодня этот нежный цветок, через год снова появится росток мака.

Растение любит засушливые степные участки.
вблизи Алматы мак ремёрия

Фото: Zakon.kz

Во время цветения маков бескрайние поля покрыты до горизонта алыми цветами. Они притягивают сотни желающих устроить фотосессии на огненных полях.


Некоторые умудряются организовать ужин под свет софитов и фотовспышек непосредственно на алом ковре.

Заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков призывает не собирать цветы с полей, а насладиться возможностью созерцать такую красоту и подышать свежим весенним воздухом.
"Бессмысленно и неразумно рвать цветы на букеты, поскольку вы не сможете донести их до вазы. Настолько нежны и хрупки эти растения. В Красную книгу Казахстана они не занесены, но это не значит, что маки не нужно беречь. Устраивая фотосессию, необходимо бережно относиться к любым растениям и стараться как можно меньше воздействовать на луга и поля с растениями".Ескендир Сатеков
Встречаются и вопиющие случаи невежества и откровенного отсутствия культуры. Пользователи Сети стали распространять видео, на котором водитель иномарки в Жетысуской области разъезжает по маковому полю, демонстрируя элементы дрифта.

Как стало известно, полиция обратила внимание на этот возмутительный поступок и разбирается в инциденте. Правоохранители уточнили, что автомобилем владеет 34-летний житель Кербулакского района. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 30 МРП (103 тысячи тенге).
Также специалист рассказал, какие разновидности растений можно встретить близ Алматы и в Алматинской области. По его словам, там произрастает мак, который относится к роду растения Ремерия (Roemeria). Можно встретить и так называемый "павлиний мак".
"Как любые растения из семейства маковых, мак и ремерия содержат алкалоиды, не стоит их пробовать на вкус. Это однолетние растения, они дают семена и заканчивают вегетацию, то есть погибают. И мак, и ремерию можно попробовать вырастить у себя на приусадебном участке или во дворе. Нужно собрать зрелые семена и раскидать по поверхности почвы, и тогда на следующий год они порадуют вас своим цветением".Ескендир Сатеков
К слову, степной мак не относится к наркотическим растениям в отличие от опийного.

Вид цветов – мак павлиний (Papaver pavoninum).
вид мака Мак павлиний

Фото: Zakon.kz

растение мак ремерия отогнутая

Фото: Zakon.kz


Ремерия отогнутая или преломленная (Roemeria refracta)
Рёмерия отогнутая или преломлённая Roemeria refracta

Фото: Zakon.kz

Эти виды мака предпочитают степные сухие участки, являются типичными растениями степей. Также их можно увидеть на склонах гор.

мак вблизи Алматы

Фото: Zakon.kz

Цветок очень чувствителен к перепадам температур. В пасмурную погоду цветки мака могут закрываться.

поля с растением мак близ Алматы

Фото: Zakon.kz

Период цветения зависит от погоды – в жаркую сухую погоду сроки цветения сжатые, около 7-10 дней, при прохладной и влажной погоде – до 15 дней. Поэтому желающим застать эту великолепную пору стоит поспешить на природу.

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Оксана Житникова
Алматинская область Алматы
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