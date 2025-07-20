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Туризм

Популярный фотограф восхитил Казнет живописными полями подсолнухов в горах Алматы

горы, Алматы, подсолнухи, фото, Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 23:06 Фото: Instagram/dots_foto
Близ Алматы зацвели поля подсолнухов. Кадры на рассвете 20 июля опубликовал на своей странице в Instagram известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

По его словам, подсолнухи – это символ поклонения богу Солнца.

"Подсолнуховые поля близ Алматы. На заре и на фоне наших гор – это так красиво. А вы знали, что родина подсолнуха – Северная Америка, это была важная культура для выращивания у индейцев ацтеков и инков. А также символ поклонения богу солнца. Со временем люди распространили подсолнечник по всему миру. Сегодня это важнейшая сельхоз культура, можно сказать, стратегическая. Ведь из него получают подсолнечное масло. Вот такой американский гость, прижившийся и в Казахстане, радует нас своим солнечным видом", – написал Доценко под постом.

Снимки с желтыми цветами на фоне гор вызвали бурную реакцию в Сети.

  • Боже! Какая же красота! И, главное, я живу здесь! Спасибо вам за такую красоту!
  • Столько солнца на закате солнца. Красота из подсолнухов завораживает!
  • Цветок солнца и диво дивное гор. Спасибо за красоту!

Ранее Дмитрий Доценко поделился завораживающими кадрами цветущих синих полей недалеко от Алматы, которые внешне напоминают лавандовые плантации Прованса.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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