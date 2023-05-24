Алматинский врач рассказала, почему нужно удалять бородавки и папилломы

Врач-дерматолог городской поликлиники №8 Алматы Жанна Ахметова поведала о первых признаках заболевания рака кожи, а также о последствиях удаления бородавок и папиллом, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала, что может спровоцировать рак кожи. Среди вероятных причин – наследственность, неблагополучная экология, запущенные кожные заболевания.

По ее словам, есть люди, которым в детстве поставили диагноз – "атопический дерматит". Но они не выполняли предписания врача: не соблюдали диету, не лечились до конца, и во взрослом возрасте их сопровождало это заболевание.

"Позже на этом фоне развивается сухость кожи, сильный зуд, болезнь прогрессирует и переходит в рак. Важно понимать, что рак не всегда может появиться сам по себе, зачастую это следствие запущенности предраковых заболеваний. Родинки на шее, на спине, папилломы, где идет трение с одеждой, они раздражаются, воспаляются". Жанна Ахметова

Поэтому, рекомендует врач, их нужно вовремя удалять.

"Папилломы на шее обязательно необходимо удалять, так как они соприкасаются с одеждой, в подмышечных впадинах, чтобы они не мешали и не раздражали", – говорит врач-дерматолог.

Специалист подчеркнула, что удалять папилломы должен исключительно врач-дерматокосметолог.

"Для удаления применяется криотерапия с жидким азотом, лазером, в зависимости от того, кто какой техникой владеет. Перед процедурой обязательно следует сдать анализ крови на ВИЧ", – добавила Ахметова.

Фото: пресс-служба поликлиники №8 Алматы

Она также подсказала, как правильно принимать солнечные ванны без вреда для здоровья.

"Утреннее солнце опаснее, с 10.00 до 12.00 нежелательно загорать. Зимой и летом обязательно использовать солнцезащитный крем, желательно в два слоя – сначала слегка нанести первый и через 15 минут – второй. Сейчас в аптеках большой выбор дерматологических средств, не тех, что можно купить в хозяйственных магазинах". Жанна Ахметова

Кроме того, нужно приобретать аптечную продукцию, сертифицированную, а крем подобрать можно по типу кожи, в зависимости от того, сухая или жирная.