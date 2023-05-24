До конца 2023 года откроют еще восемь новых авианаправлений из Казахстана

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлеген на первом авиационном форуме сообщил, что до конца 2023 года из Казахстана расширят авианаправления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил зампредседателя Комитета, из Казахстана до конца этого года появятся новые авиамаршруты.

"Ожидается открытие 8 новых международных маршрутов в Пакистан – Карачи, Лахор; Оман – Маскат; Израиль – Тель-Авив и Малайзию – Куала-Лумпур. Так, на казахстанский рынок авиаперевозок войдут крупные иностранные низкобюджетные авиакомпании, как IndiGo, Индия – старт 15 августа, Air Asia, Малайзия – 4 квартал и Salam Air, Оман – в июле. Также в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется открытие рейсов в такие города, как Бухара, Прага, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк и другие". Тимур Тлеген

Он добавил, что в настоящее время международные пассажирские полеты выполняются в 27 стран по 102 авиамаршрутам с частотой 494 рейса в неделю 3 отечественными и 26 иностранными авиакомпаниями.

"Также в 13 аэропортах Казахстана был введен режим "открытого неба", в том числе с пятой степенью свободы. Это позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты. В текущем году возобновлены и открыты рейсы по 8 маршрутам в 4 страны". Тимур Тлеген

Касательно внутренних полетов, то он указал, что сегодня пять казахстанских перевозчиков выполняют 706 рейсов в неделю по 56 внутренним авиамаршрутам.

"Вместе с тем одной из мер улучшения доступности полетов в стране является субсидирование авиамаршрутов. Данная мера действует с 2002 года, целью является соединение центра региональными воздушными линиями. В Казахстане субсидируется 23 авиамаршрута". Тимур Тлеген

Вместе с тем на форуме представитель КГА также назвал причину, из-за которой до сих пор не могут запустить прямые авиарейсы из Казахстана в США.