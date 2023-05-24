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Когда появятся прямые авиарейсы из Казахстана в США

Казахстан авиарейсы США полеты Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлеген на пресс-конференции рассказал, что США предъявляют очень жесткие требования, поэтому запустить прямые авиарейсы из Казахстана в США смогут не раньше 2025 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил зампредседателя Комитета, прямые авиарейсы из Казахстана в США откроют в ближайшие два года.

"Что касается рейсов в США, в Нью-Йорк, то у нас есть поручения. Сейчас ведется работа совместно с авиационными властями США. Буквально позавчера, в понедельник, была проведена встреча по видеоконференцсвязи с посольством по обсуждению вопросов установления авиасообщений". Тимур Тлеген

Он подчеркнул, что у властей США достаточно строгие требования к авиарейсам. 

"Знаете, США предъявляют достаточно жесткие, высокие требования рейсов. Сейчас совместно с авиационной администрацией работа в этом направлении ведется. Мы планируем запустить данные рейсы где-то к 2025 году". Тимур Тлеген

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм 25 ноября 2022 комментировал открытие прямого рейса между США и Казахстаном. Он говорил, что это сложный вопрос.

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