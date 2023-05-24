В КГА рассказали, как будут решать проблемы с дефицитом авиатоплива

На первом авиационном форуме заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлеген сообщил, что сейчас прорабатывается комплекс мер для решения проблемы с дефицитом авиатоплива в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил зампредседателя Комитета, вопрос авиатопливообеспечения для реализации транзитного потенциала страны в полной мере весьма немаловажен.

"Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость. В структуре себестоимости авиабилета расходы на топливо составляют порядка 30%, что существенно влияет на конечную стоимость авиабилета для пассажиров. Кроме того, основным приоритетом транзитных авиакомпаний при выборе маршрута является снижение расходов на авиатопливо, что также существенно снижает себестоимость летного часа". Тимур Тлеген

По его словам, на данный момент из-за дефицита и высокой стоимости авиатоплива аэропорты теряют конкурентоспособность перед аэропортами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале страны.



"Вместе с тем авиакомпании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива. Для дальнейшего развития транзитного потенциала, расширения географии полетов необходимо в полной мере обеспечить авиатопливом нужды гражданской авиации". Тимур Тлеген

Он добавил, что для решения проблем Мининдустрии прорабатывает ряд мер. Среди них привлечение в крупные аэропорты независимых поставщиков авиатоплива для развития конкуренции на рынке авиатоплива, поэтапный переход на биржевую торговлю авиатоплива для обеспечения прозрачности и реализации авиатоплива исключительно авиапредприятиям без посредников, расширение импорта авиатоплива из приграничных стран и пилотный переход аэропортов Астаны и Алматы на применение авиатоплива марки Jet A-1 в Казахстане.



"Полагаю, что указанные меры благоприятно отразятся на транзитном потенциале страны и придадут новый импульс развитию гражданской авиации в стране". Тимур Тлеген

Также в кулуарах форума председатель правления национальной компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев сообщил, что Казахстан намерен производить и использовать новое экологичное авиационное топливо. Правда, с какого времени, пока неизвестно.