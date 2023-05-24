Казахстан намерен производить экологичное авиатопливо

В кулуарах первого авиационного форума председатель правления национальной компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев сообщил, что точные сроки по производству и использованию устойчивого авиационного топлива пока неизвестны, но намерения уже есть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы КМГ, европейские страны планируют постепенно перейти на частичное использование экологичного топлива – SAF.

"По срокам – мы не являемся регулятором, но мы обсуждали с Министерством экологии, и, как нам кажется, несмотря на то, что мы являемся нефтегазовой компанией, нам нельзя оставаться в стороне. Потому что тренд, который начинается во всем мире, он все равно придет и к нам. Нам надо начать готовиться к этому". Магзум Мирзагалиев

Он уточнил, что в настоящее время само требование по использованию так называемого авиатоплива SAF в Казахстане пока не зарегулировано.

"Поэтому мы пока развиваем традиционные виды топлива – это керосин. Мы с вами уже сегодня слышали, что к 2025 году в тех же европейских странах 2% в топливе будут уже обязательства по использованию именно биологического топлива, с тем чтобы к 2050 году уже переходить на 50%-ное использование. Это за собой повлечет, естественно, как мне кажется, две вещи. Первое – это более активное развитие сельского хозяйства. Второе – естественная экологизация, то есть снижение выбросов, снижение парниковых газов". Магзум Мирзагалиев

Что касается стоимости нового авиатоплива и каким образом оно будет меняться, то, по его мнению, сейчас об этом говорить еще рано.

"Понятно, что экологически чистое топливо сегодня является более дорогим в сравнении с традиционном. Однако если смотреть на те тренды, что есть, то уже 10% произведенных автомобилей составляют электромобили, и они спокойно конкурируют с автомобилями на традиционном топливе. Поэтому все технологии имеют тенденцию дешеветь". Магзум Мирзагалиев

Как позже добавил генеральный директор "КазМунайГаз-Аэро" Ильдар Шамсутдинов, рано или поздно Казахстану придется перейти на экологичное авиатопливо, потому что в противном случае казахстанским авиакомпаниям, которые летают в европейские страны, придется платить штрафы. Их будут использовать как раз, чтобы уменьшить углеродный след.



В целом на форуме отмечалось, что к 2025 году Испания, Франция и Германия планируют довести долю SAF от общего потребления авиатоплива до 2% к 2025 году, а Израиль – до 20%. Треть от общего потребления авиатоплива будет составлять SAF в Норвегии, Швеции и Финляндии уже к 2030 году. А к 2050 году в США и Австралии половина потребления авиатоплива будет приходиться на SAF.



Тем временем Казахстан принял на себя добровольные обязательства по достижению долгосрочной желательной цели международной авиации по нулевому уровню выбросов к 2050 году и в перспективе необходимо будет стимулировать использование SAF на внутренних авиарейсах.

Сейчас для развития данного направления в Казахстане КМГ организовано партнерство с ЕБРР для проведение технико-экономического исследования. Как уточнили в КМГ, по результатам исследования предполагается получить детальное понимание в вопросе потенциального производства SAF в Казахстане.

По поводу авиатоплива марки Джет А-1 (JET A-1), то в КМГ готовы к его производству. Основным его преимуществом является низкая пожаро-взрывоопасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей. Использование данного вида топлива повысит спрос на топливно-заправочные комплексы аэропортов Казахстана и позволит отечественной авиационной отрасли соответствовать международным стандартам в области безопасности и качества предоставления услуг.

Однако для полного перехода Казахстана на данный вид авиатоплива требуется подготовка инфраструктуры по всей цепочке оборота от НПЗ до "крыла" с аккредитацией по международным стандартам.

23 мая стало известно, что аэропорт Актау закроют на два дня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.