Кому выплачивается премия за выполнение особо важных заданий и работ
В Минтруда пояснили, что стимулирующие выплаты (премии) – это материальное поощрение работников (за надлежащее выполнение трудовых обязанностей, за выполнение дополнительного объема работ, за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ и т.п.).
При этом премия за выполнение особо важного задания – разовая выплата работнику, выполнившему особое задание руководства (наряду с успешным выполнением основных функциональных обязанностей).
В ведомстве отметили, что согласно Трудовому кодексу для усиления повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора или актами работодателя.
Вместе с тем Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель вправе поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности.
При этом стимулирующие выплаты могут носить единовременный или постоянный характер.
В Минтруда резюмировали, что формы стимулирования труда вводятся определенными условиями коллективного договора или актами работодателя.