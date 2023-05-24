Кому выплачивается премия за выполнение особо важных заданий и работ

Что за "премия за выполнение особо важных заданий и работ" и когда она выплачивается? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что стимулирующие выплаты (премии) – это материальное поощрение работников (за надлежащее выполнение трудовых обязанностей, за выполнение дополнительного объема работ, за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ и т.п.).

При этом премия за выполнение особо важного задания – разовая выплата работнику, выполнившему особое задание руководства (наряду с успешным выполнением основных функциональных обязанностей).

В ведомстве отметили, что согласно Трудовому кодексу для усиления повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора или актами работодателя.

Вместе с тем Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель вправе поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности.

При этом стимулирующие выплаты могут носить единовременный или постоянный характер.

В Минтруда резюмировали, что формы стимулирования труда вводятся определенными условиями коллективного договора или актами работодателя.