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Может ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск сотрудника на другого без доплаты

Может ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск работника на другого без доплаты Фото: primerminister.kz
Вправе ли работодатель возложить выполнение работы ушедшего в отпуск работника на другого сотрудника без доплаты? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно статье 111 Трудового кодекса, работникам, выполняющим в одной и той же организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

Поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем:

  • совмещения должностей;
  • расширения зон обслуживания;
  • исполнения (замещения) обязанностей временно отсутствующего работника.

При этом поясняется, что исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника – это выполнение работником наряду со своей основной работой дополнительной работы как по другой, так и по такой же должности.

"Доплата работникам за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника", – отметили в Минтруда.

Там резюмировали, что если исполнение обязанностей временно отсутствующего работника не входит в должностные обязанности замещающего работника, то ему производится соответствующая доплата.

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