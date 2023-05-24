Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", передает Акорда.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2002 году состоялось в Бишкеке. 9 декабря президент Казахстана выступил с речью, где констатировал, что ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи.