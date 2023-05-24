Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев прибыл в Москву

Прибыл в Москву Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", передает Акорда.

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2002 году состоялось в Бишкеке. 9 декабря президент Казахстана выступил с речью, где констатировал, что ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи.

Читайте также

В Казахстане хотят создать фонд по возвращению незаконно приобретенных активов

Депутат раскритиковал название законопроекта по незаконно приобретенным активам

Константин Вноровский
Россия Токаев Касым-Жомарт Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления