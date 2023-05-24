В Мангистау осудили банду вымогателей
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителей Мангистау, подозреваемых в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.
Суд признал, что подсудимые по предварительному сговору группой лиц неоднократно вымогали деньги у граждан, передает пресс-служба ведомства.
"Судом установлено, что подсудимые по предварительному сговору группой лиц неоднократно вымогали деньги у физических лиц. Также при личном обыске у Т. обнаружено наркотическое средство "марихуана высушенная" в небольшом количестве, которое он хранил без цели сбыта. Вина подсудимых в совершении этих преступлений доказана показаниями потерпевших, самих подсудимых, вещественными доказательствами и другими материалами дела", – говорится в сообщении.
Суд при вынесении приговора учел наличие малолетних детей у подсудимых.
- Судом Т. признан виновным по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 ("Вымогательство"); части 2 статьи 296 УК ("Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта") и в соответствии со статьей 58 УК ему назначено 4 года 8 месяцев лишения свободы.
- М., Б., Т., Б. признаны виновными по подпунктам 2 и 3 части 2 статьи 194 УК ("Вымогательство") и каждому назначено по 4 года 8 месяцев лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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