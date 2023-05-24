В Туркестанской области молодая девушка обокрала квартиру на 1,2 млн тенге
В Департаменте полиции Туркестанской области рассказали, что для раскрытия преступления полицейские прибыли на место происшествия, тщательно прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили молодую девушку, причастную к преступлению. Ею оказалась жительница города Жетысай. В качестве вещественного доказательства изъята часть похищенных денег", – рассказали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража". Все обстоятельства выясняются.
В свою очередь полицейские напоминают жителям региона о необходимости быть внимательными и не оставлять свое имущество и дома без присмотра. По возможности следует установить железные двери, решетки на окнах и принять другие меры для сохранности своего имущества.