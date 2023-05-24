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В Туркестанской области молодая девушка обокрала квартиру на 1,2 млн тенге

В Туркестанской области молодая женщина обокрала квартиру на 1,2 млн тенге Фото: Zakon.kz
В Мактаральский районный отдел полиции обратился мужчина с заявлением о краже денег из квартиры. По его словам, неизвестные вскрыли входную дверь и похитили из гостиной 1,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Туркестанской области рассказали, что для раскрытия преступления полицейские прибыли на место происшествия, тщательно прочесали близлежащие территории, а также опросили очевидцев.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили молодую девушку, причастную к преступлению. Ею оказалась жительница города Жетысай. В качестве вещественного доказательства изъята часть похищенных денег", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража". Все обстоятельства выясняются.

В свою очередь полицейские напоминают жителям региона о необходимости быть внимательными и не оставлять свое имущество и дома без присмотра. По возможности следует установить железные двери, решетки на окнах и принять другие меры для сохранности своего имущества.

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