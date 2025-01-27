Родственник навел воров на квартиру жительницы Актобе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В начале января в Актобе произошла кража крупной суммы денег. Злоумышленники проникли в квартиру, отжав окно, и похитили 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции задержали четверо подозреваемых. Правоохранители выяснили, что наводчиком был родственник потерпевшей, так как он знал о том, что у нее есть деньги.
Похищенные средства задержанные потратили на погашение кредитов и развлечения в увеселительных заведениях.
Сейчас задержанные находятся в ИВС. Идет досудебное расследование.
Ранее житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 млн тенге.
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