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Общество

Родственник навел воров на квартиру жительницы Актобе

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 02:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В начале января в Актобе произошла кража крупной суммы денег. Злоумышленники проникли в квартиру, отжав окно, и похитили 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали четверо подозреваемых. Правоохранители выяснили, что наводчиком был родственник потерпевшей, так как он знал о том, что у нее есть деньги.

Похищенные средства задержанные потратили на погашение кредитов и развлечения в увеселительных заведениях.

Сейчас задержанные находятся в ИВС. Идет досудебное расследование.

Ранее житель Акмолинской области стал жертвой инвестиционной аферы, потеряв более 11 млн тенге.

Аксинья Титова
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