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Президенты Казахстана и России встретились в Москве

Президенты Казахстана и России встретились в Москве Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Концертный зал "Зарядье" для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает Zakon.kz.

Главу государства встретил Президент России Владимир Путин, передает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года.

Сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

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Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Москва
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