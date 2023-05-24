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Представлена новая форма сборной Казахстана по футболу

Представлена в Астане Фото: kff.kz
Футболисты сборной Казахстана облачились в новую форму с национальными мотивами, сообщает Zakon.kz.

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Новые комплекты игровой формы национальной сборной представили Казахстанская федерация футбола и компания Errea Sport.


В прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту "100 OEKO-TEX", который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма представлена в трех комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одной из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана – Creeon – в сотрудничестве со специалистами Errea Sport. Отметим, при разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичность казахского народа.

Отметим, свои первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии.

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