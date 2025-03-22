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Спорт

Станислав Черчесов обратился к сборной Казахстана по футболу

Станислав Черчесов, футбол, тренер, , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 13:41 Фото: ktf.kz
Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов обратился к футболистам перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Уэльса, сообщает Zakon.kz.

Экс-тренер выразил поддержку бывшим подопечным, пожелал им удачи и поздравил с Наурызом.

"Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах. Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Наурыз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни", – написал Черчесов в своем Instagram.

Обращение опубликовано сразу на двух языках – русском и казахском.

Матч Уэльс – Казахстан состоится в Кардиффе в 00:45 по времени Астаны в ночь с 22 на 23 марта.

Ранее экс-тренер сборной Казахстана Черчесов назвал главные ошибки в работе с футболистами, а также высказался об Александре Овечкине.

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Андрей Дюсупов
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