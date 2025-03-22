Станислав Черчесов обратился к сборной Казахстана по футболу

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов обратился к футболистам перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Уэльса, сообщает Zakon.kz.

Экс-тренер выразил поддержку бывшим подопечным, пожелал им удачи и поздравил с Наурызом.

"Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах. Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Наурыз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни", – написал Черчесов в своем Instagram.

Обращение опубликовано сразу на двух языках – русском и казахском.

Матч Уэльс – Казахстан состоится в Кардиффе в 00:45 по времени Астаны в ночь с 22 на 23 марта.

Ранее экс-тренер сборной Казахстана Черчесов назвал главные ошибки в работе с футболистами, а также высказался об Александре Овечкине.