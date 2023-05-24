Казахстанские полицейские будут выявлять преступников с помощью цифровой криминалистической лаборатории

Первая криминалистическая цифровая лаборатория открылась на базе центрального аппарата МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, специалисты цифровой лаборатории будут работать в двух направлениях:

сотрудники начнут проводить компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов;

будут проводиться портретные исследования по фото-, видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам (аналитика изображений).

Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников.

Как отметили полицейские, криминалистическая цифровая лаборатория также позволит сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, устанавливать правонарушителей и закреплять доказательственную базу при расследовании.

Здесь новое оборудование, новое программное обеспечение, которое позволит в кратчайшие сроки проводить компьютерные технические исследования. На сегодняшний день это новый вид исследования в системе МВД. До этого мы не проводили. Сам проект начался буквально с начала года в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Есть результаты по системе идентификации лиц. Уже практически все латентные кражи мы раскрываем, сидя здесь в кабинете. Криминалист идентифицирует людей удаленно. Также мы имеем возможность подключиться онлайн в режиме реального времени к камерам по IP-адресам и устанавливать лиц, которые совершили те или иные правонарушения. Заместитель начальника управления ОКД МВД РК Мухит Сулейменов

Он отметил, что такая мера обеспечит принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, что будет являться лучшим способом предупреждения противоправных действий, повысит безопасность граждан в стране.

В целом работа криминалистов многогранна. Поэтому для самих сотрудников важно развивать свои способности и улучшать материально-техническое оснащение.



"Сегодня мы презентовали министру внутренних дел новейшие разработки мировой криминалистики. Сегодняшняя техника позволяет изъять и обнаружить даже невидимые, латентные следы преступления. В данный момент у нас проводится тренинг для всех начальников оперативно-криминалистических служб страны. Обучаем их работе с новой техникой", – подчеркнул заместитель начальника ОКД МВД РК Сергей Стихеев.

В МВД также отметили, что в ведомстве функционирует молекулярно-генетическая лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. В ней работают высококвалифицированные сотрудники-специалисты.



