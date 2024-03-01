По запаху, по крови, по голосу: как находят преступников казахстанские криминалисты

Первое марта – праздник эксперта-криминалиста в Казахстане. Его отмечают все подразделения криминалистической службы МВД РК.

Найти преступника по "горячим" следам, составив фоторобот, или установить личность по капле крови на ноже – все это могут криминалисты. В том числе и старший криминалист Управления оперативной криминалистики Департамента полиции Кызылординской области, майор полиции Жанабай Сапарбаев. Он рассказывает корреспонденту Zakon.kz о буднях своей профессии.

Фото из личного архива героя

Жанабай Сапарбаев верен своему делу 12 лет.

"Я учился в Таразском государственном педагогическом институте изобразительного искусства и черчения, а затем в Таразском государственном университете имени М.Х. Дулати по специальности "архитектор". В правоохранительные органы пришел в 2010 году, работал художником. С детства я любил рисовать и чертить, поэтому отлично справлялся с рисованием фотороботов, когда пришел в эту профессию. Со временем, чтобы остаться в криминалистике, я поступил в Академию МВД РК имени Шракбека Кабылбаева на специальность "юриспруденция". Приходилось работать с разными делами, были среди них и особо опасные. Но благодаря используемым техническим программам криминалисты устанавливали личности опасных преступников", – рассказал Жанабай Сапарбаев.

По словам эксперта, в наше время работать криминалистам легче, чем раньше. Есть специальные технические программы, ДНК-анализы, современные технологии, которые пришли на смену старым методам и позволяют раскрыть те преступления, которые раньше было невозможно раскрыть. Есть база отпечатков пальцев, специальная поисковая программа, идентифицирующая человека по его лицу. Если преступник напал на человека в маске, вымогал деньги или шантажировал по телефону, то на помощь приходит фоноскопия – запись голоса, по которому можно найти преступника. Также можно найти человека по запаху, ведь у каждого свой запах. В этом поможет одорология – наука о запахах, которую давно освоили специалисты- криминалисты. И, конечно же, собаки-детекторы, определяющие конкретную личность, которой принадлежит запах.

Фото из личного архива героя

"У меня был случай, когда находил преступника, обокравшего банкомат. Он вынес крупную сумму. Смог найти убийцу, который, можно сказать, не оставил следов на месте преступления. Находил грабителей, педофилов, воров и убийц. Составить фоторобот не всегда просто, даже с техникой, ведь преступники маскируются. Грабители чаще всего прикрывают голову капюшоном, носят маски и перчатки. Потерпевшие при описании преступников настолько бывают напуганы, что в целом не могут вспомнить весь тип", – говорит майор Сапарбаев.

Также в работе криминалисты используют детектор лжи.

По словам Ж. Сапарбаева, совокупность всех улик позволяет описать правдивую картину, что же на самом деле произошло на месте преступления. Но только суд решит, доказана вина или нет. Поэтому нужно всегда обучаться, ведь технологии в мире каждый день новые, нужно успеть за ними. Не надо жалеть время на обучение. Криминалист просто обязан иметь огромный багаж знаний, использовать технические достижения, разбираться в разных видах оружия, быть физиком, химиком, биологом.

Свой опыт майор передает студентам юридических вузов, которые приходят на практику. Несмотря на сложность своей профессии, Жанабай Сапарбаев намерен и дальше служить в криминалистике. Он так полюбил свою профессию, что менять ее не собирается ни на какую другую.