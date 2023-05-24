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Казахстанские теннисистки узнали соперниц по командному чемпионату мира

Теннис Итоги Жеребьевки Фото: ktf.kz
В Лондоне прошла жеребьевка группового этапа финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг-2023. Сборная Казахстана попала в группу В, где сыграет с командами Австралии и Словении, сообщает Zakon.kz.

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В этой тройке команд самыми авторитетными и титулованными являются представители Австралии, финалистки последнего сезона, которые семь раз побеждали на Кубке Билли Джин Кинг, ранее этот турнир назывался Кубок Федерации. Женская команда Казахстана весной текущего года на домашних кортах в квалификации чемпионата мира выиграла у сборной Польши и второй раз в истории пробилась на первенство планеты. Финальная часть Billie Jean King Cup-2023 пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

В решающей стадии ЧМ-2023 также примут участие еще девять команд: Швейцарии (победитель Кубка Билли Джин Кинг-2022), Франции, Канады, Чехии, Италии, США, Испании, Германии и Польши (обладатель Wild-card).

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