Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

В Лондоне прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг. Стали известны составы групп, сообщает Zakon.kz.

Женская сборная Казахстана попала в группу D, где в апреле сыграет с Австралией и Колумбией. Матчи пройдут на родине кенгуру. В основной раунд турнира выйдут только победители групп. Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится в ноябре в китайском городе Шэньчжэнь.

Китай станет местом проведения турнира в ближайшие два года – с 2025 по 2027 год.

В финальную часть без боя уже пробились Италия – действующая чемпионка и Китай – страна – хозяйка.

В ноябре 2024 года в Астане прошли матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея. Наши теннисистки по итогам двухдневного противостояния одержали победу с общим счетом 3:1. Эта победа позволила сборной Казахстана выйти в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле этого года.

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