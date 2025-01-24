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Все о теннисе

Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 08:26 Фото: ktf.kz
В Лондоне прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг. Стали известны составы групп, сообщает Zakon.kz.

Женская сборная Казахстана попала в группу D, где в апреле сыграет с Австралией и Колумбией. Матчи пройдут на родине кенгуру. В основной раунд турнира выйдут только победители групп. Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится в ноябре в китайском городе Шэньчжэнь.

Китай станет местом проведения турнира в ближайшие два года – с 2025 по 2027 год.

В финальную часть без боя уже пробились Италия – действующая чемпионка и Китай – страна – хозяйка.

В ноябре 2024 года в Астане прошли матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея. Наши теннисистки по итогам двухдневного противостояния одержали победу с общим счетом 3:1. Эта победа позволила сборной Казахстана выйти в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле этого года. 

Ранее Рыбакина прокомментировала поражение в 1/8 финала Australian Open.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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