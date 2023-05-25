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Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко

Вышла в четвертьфинал турнира в Марокко Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во втором круге турнира турнира WTA-250, проходящего в Рабате, разгромила французскую теннисистку 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан, сообщает Zakon.kz.

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Матч завершился со счетом 6:2, 6:1, передает пресс-служба ФТК.

Встреча длилась 1 час и 14 минут. 61-я ракетка мира Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила одну двойную ошибку.

В четвертьфинале Юлия встретится либо с 55-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф, либо со 195-й ракеткой мира из Аргентины Хулией Риерой. Соперница казахстанской спортсменки определится в среду 24 мая.

Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2023".

Константин Вноровский
Путинцева Юлия Марокко
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