Футбольный матч Казахстана и России: наша юношеская сборная стартовала неудачно

На Кубке развития УЕФА, который проходит с 24 по 29 мая в Волгограде, наши юные футболисты проиграли россиянам со счетом 0:5, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Sports.kz, у победителей голами отличились Максим Воронов (10-я минута), Никита Хват (31-я), Егор Комельков (51-я), Леонид Кононов (56-я) и Константин Тронь (73-я). Видео голов можно посмотреть ниже.

Сборной Казахстана предстоит провести еще два матча на Кубке развития УЕФА – с командами Кыргызстана (26 мая) и Беларуси (29 мая).

В следующем матче команда Марата Еслямова сыграет против сборной Кыргызстана. Игра пройдет 26 мая. В заключительном туре 29 мая казахстанская сборная встретится со сверстниками из Беларуси.