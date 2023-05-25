Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футбольный матч Казахстана и России: наша юношеская сборная стартовала неудачно

Футбольный матч Казахстана и России: наша юношеская сборная стартовала неудачно Фото: sports.kz
На Кубке развития УЕФА, который проходит с 24 по 29 мая в Волгограде, наши юные футболисты проиграли россиянам со счетом 0:5, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Sports.kz, у победителей голами отличились Максим Воронов (10-я минута), Никита Хват (31-я), Егор Комельков (51-я), Леонид Кононов (56-я) и Константин Тронь (73-я). Видео голов можно посмотреть ниже.

Сборной Казахстана предстоит провести еще два матча на Кубке развития УЕФА – с командами Кыргызстана (26 мая) и Беларуси (29 мая).

В следующем матче команда Марата Еслямова сыграет против сборной Кыргызстана. Игра пройдет 26 мая. В заключительном туре 29 мая казахстанская сборная встретится со сверстниками из Беларуси.

Читайте также

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в финал турнира "Ролан Гаррос"

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Марокко

Елена Вебер
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля
Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления