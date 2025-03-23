Наставник казахстанской сборной высказался о неудачном старте к ЧМ-2026

В ночь на 23 марта сборная Казахстана по футболу сыграла первый матч в рамках отборочного раунда к мировому первенству 2026 года. Наши футболисты на выезде проиграли команде Уэльса со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

После первого поражения в отборочном цикле ЧМ-2026 исполняющий обязанности главного тренера казахстанской дружины Али Алиев подвел итоги игры своих подопечных.

Несмотря на неудачу, местами наша сборная смотрелась неплохо, мы даже сумели забить гол и ушли на перерыв со счетом 1:1. Однако после отдыха хозяева поля использовали две ошибки нашей обороны и довели игру до победы – 3:1.

В итоге мы начали с поражения отборочный этап к ЧМ-2026 и на данный час занимаем четвертое место из пяти команд в подгруппе J. Выше – Северная Македония, Уэльс и Бельгия. При этом сборная Казахстана опережает Лихтенштейн только по дополнительным показателям.

Именно с Лихтенштейном в ночь на 26 марта проведет свой второй матч нынешнего квалификационного турнира команда Алиева.

Тем временем 22 марта казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал "золото" на Кубке мира в Турции.