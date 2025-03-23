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Спорт

Наставник казахстанской сборной высказался о неудачном старте к ЧМ-2026

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 12:21 Фото: Instagram/kff_team
В ночь на 23 марта сборная Казахстана по футболу сыграла первый матч в рамках отборочного раунда к мировому первенству 2026 года. Наши футболисты на выезде проиграли команде Уэльса со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

После первого поражения в отборочном цикле ЧМ-2026 исполняющий обязанности главного тренера казахстанской дружины Али Алиев подвел итоги игры своих подопечных.

 

Несмотря на неудачу, местами наша сборная смотрелась неплохо, мы даже сумели забить гол и ушли на перерыв со счетом 1:1. Однако после отдыха хозяева поля использовали две ошибки нашей обороны и довели игру до победы – 3:1.

В итоге мы начали с поражения отборочный этап к ЧМ-2026 и на данный час занимаем четвертое место из пяти команд в подгруппе J. Выше –  Северная Македония, Уэльс и Бельгия. При этом сборная Казахстана опережает Лихтенштейн только по дополнительным показателям. 

Именно с Лихтенштейном в ночь на 26 марта проведет свой второй матч нынешнего квалификационного турнира команда Алиева.

Тем временем 22 марта казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал "золото" на Кубке мира в Турции. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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