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Пожар в Абайской области: площадь горения леса составляет уже 3500 га

Пожар в Абайской области: площадь горения леса уже составляет 3500 га Фото: МЧС РК
В Абайской области продолжают тушить крупный лесной пожар с использованием вертолетов, поезда и автотехники. 600 человек тушат три крупных участка, а общая площадь горения леса уже составляет около 3500 га, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Но тушение осложняется порывистым ветром 6-10 м/с, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густо растущих культур и солончаковых участков.

24 мая дополнительно прибыли 13 единиц пожарной техники и 70 человек личного состава ДЧС Астаны, один воздушной борт и личный состав Минобороны в количестве 103 человек и 15 единиц техники. Также второй эшелон ДЧС Астаны и Карагандинской области в количестве 12 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям Маратом Кульдиковым и акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым совершен облет и аэровизуальный осмотр территории. Кроме того, для аэровизуального осмотра привлечен Еврокоптер «Казавиаспас».

Тушение пожара осуществляется в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами.

Продолжают работать оперативные штабы МЧС и ДЧС области.

Синоптики прогнозируют до 26 мая в Бородулихинском районе Абайской области северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Как сообщали ранее, с 22 мая 2023 года на территории государственного природного резервата "Семей орманы" в Абайской области бушует крупный лесной пожар.

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