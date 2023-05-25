Черта бедности изменится в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ от 19 мая 2023 года "Об определении размера черты бедности", сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2023 года черта бедности составит 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи. С 1 января 2023 года прожиточный минимум равен 40 567 тенге. Соответственно, черта бедности будет равна 28 397 тенге.

Таким образом, данный показатель не изменится по сравнению с действующим в настоящее время.

А вот с 1 января 2025 года черту бедности будут определять в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Определение медианного дохода дано в Социальном кодексе. Медианный доход – это величина дохода, относительно которой доходы у половины населения выше, а у половины населения – ниже. Иными словами, медианный доход позволяет определить средний уровень доходов граждан.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.