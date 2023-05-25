Гендиректора "АрселорМиттал Темиртау" поблагодарили за развитие Каркаралинского района

Аким Каркаралинского района поблагодарил генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" за поддержку в сфере социальной ответственности и вклад в социально-экономическое развитие района.

В Каркаралинском районе на сегодняшний день расположены несколько предприятий "АрселорМиттал Темиртау". Это дом отдыха "Шахтер", детский оздоровительный лагерь "Романтик" и рудник "Оркен-Кентобе".

Для АО "АрселорМиттал Темиртау" социальная ответственность в регионах присутствия компании является одним из приоритетных направлений. Благодаря деятельности системообразующего для Каркаралинского района АО "АрселорМиттал Темиртау" жители обеспечены постоянной работой и стабильным доходом.

К примеру, в начале июня планируется возобновление деятельности дома отдыха "Шахтер" после вынужденной приостановки в работе. Все работники данного дома отдыха вернулись на рабочие места и будут продолжать там трудиться. Этот факт подчеркнул аким Каркаралинского района Ерлан Кусайын на встрече с генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимиром Яблонским.

Особо глава Каркаралинского района поблагодарил руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" за социальную поддержку.

Фото: Игоря Узаревича

"Вы не просто присутствуете в нашем регионе. Хочу сказать большое спасибо за помощь в проведении водоснабжения в небольшой поселок Жанажол. Здесь были большие проблемы с питьевой водой. Жители не раз просили помочь. И именно компания "АрселорМиттал Темиртау" пошла навстречу, – отметил Ерлан Кусайын. – На сегодня уже пробурили скважину, ждем только результаты анализа воды и в июне сможем полноценно начать подавать воду".

Фото: Игоря Узаревича

На встрече Владимир Яблонский и Ерлан Кусайын обсудили вопросы развития дальнейшего сотрудничества. Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" отметил высокую вовлеченность и обеспокоенность в вопросах развития Каркаралинского района, где присутствуют предприятия компании.

"Необходимо развивать район всесторонне. Не только для того, чтобы здесь были созданы рабочие места, а в первую очередь для того, чтобы условия для работы и проживания сотрудников нашей компании и их семей были максимально комфортные". Владимир Яблонский

Ерлан Кусайын в свою очередь еще раз поблагодарил руководство компании за оказываемую помощь и поддержку и вручил благодарственное письмо генеральному директору АО "АрселорМиттал Темиртау".