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20 августа объявлен траурным днем в компании "АрселорМиттал Темиртау"

свечка Фото: freepik
20 августа объявляется днем траура в АО "АрселорМиттал Темиртау". Такое распоряжение выпустил генеральный директор компании в своем письме с соболезнованием, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор компании Владимир Яблонский выразил соболезнования семьям, родным и близким безвременно погибших шахтеров и пообещал оказать помощь и поддержку.

"Это тяжелая потеря, большое горе для семей и для всех нас. Разделяя горечь невосполнимой утраты, мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших коллег. Также всестороннюю заботу и помощь в реабилитации получат все пострадавшие сотрудники".

Также в этом письме Яблонский объявил 20 августа днем траура в АО "АрселорМиттал Темиртау".

19 августа стало известно о том, что найдено тело пятого шахтера. Ранее в компании назвали имена четырех погибших шахтеров.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

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Мухит Турсынали
АрселорМиттал ЧП в шахте "Казахстанская" Карагандинская область
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