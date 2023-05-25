Православные Казахстана отмечают Вознесение: традиции и приметы праздника

Вознесение Господне – один из самых главных праздников в православии. Каждый год его отмечают на 40-й день после Пасхи, сообщает Zakon.kz.

Название отражает суть праздника: завершение земного служения Иисуса Христа и его Вознесение на небо в этот день. В этом году Вознесение выпало на 25 мая.

После Пасхи церковь шесть недель во время богослужений вспоминает главное событие – Воскресение Христа, за которым следует Вознесение. Этому празднику предшествует отдание, которое означает конец пасхальных праздников.



Согласно Евангелию, Иисус Христос, воскресший из мертвых, сорок дней находился на земле. Все это время он рассказывал ученикам и пастве о Царствии Божием. Через сорок дней Христос позвал учеников в Вифанию – селение под Иерусалимом, в котором, согласно Ветхому Завету, когда-то жил святой Лазарь с сестрами Марией и Марфой.

Благословив учеников, он попросил их не покидать Вифанию и сообщил, что через несколько дней им предстоит увидеть еще одно чудо. Затем и произошло вознесение.

Два Ангела, явившиеся после этого, рассказали апостолам, что их учитель снова придет на землю, и его можно будет увидеть так же, как и при Вознесении на небеса. Но до этих пор он все равно незримо будет рядом с учениками, являясь в облике человека.

Символический смысл праздника богословы объясняют так: в Иисусе Христе есть две сущности, одна из них – божественная, вторая – человеческая. Спаситель указал людям путь в Царствие Божие и напомнил о божественном начале в каждом из них.

Как празднуют Вознесение Господне

Главным событием праздника является посещение храма, где в это время проходят праздничные богослужения.

По традиции праздник отмечается в семейном кругу. Поскольку праздник не совпадает с постом, разрешены и мясные, и рыбные блюда. В старину в это время всегда пекли пироги с разными начинками и обязательно "лесенки" ("лествицы"). Так называлось печенье, которое женщины делали в виде лесенок. Лествицы символизируют переход в Царствие небесное.

Народные приметы

Ночь перед Вознесением называли "соловьиной". Считалось, что и певчие птицы, и растения в эту пору встречают весну, радуясь ей. Хорошая погода в этот день – уродятся овощи, фрукты и злаки. Дождь и гроза на Вознесение – к плохому урожаю и недугам.

Что нельзя делать 25 мая

Вознесение Господне – радостный праздник, где нет места ругани и сквернословию. В это время категорически запрещено заниматься сплетнями, выяснением отношений, ссориться с близкими людьми или соседями. В этот день не грустят, не предаются унынию, печальным воспоминаниям.

Не принято заниматься уборкой дома, стиркой, трудиться в огороде. Эти дела завершают до праздника.

В этот день не венчаются. Категорического запрета нет, но венчание полагалось перенести на другое время.

Также о значении праздника и связанных с ним традициях высказался протоиерей Александр Суворов, руководитель отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана.

"Я не любитель говорить о каких-то правилах, традициях, превращая и низводя высокое богословие в лубок. Единственное важное, что бы мне хотелось сказать про то, что принято для православных в этот день. В этот день нужно быть в храме и причаститься у Святых Христовых Тайн, для того чтобы быть причастником славной победы Христа над смертью, над бренностью и над материей. Этого бы мне хотелось пожелать нашим верующим", – пояснил отец Александр.

Кроме того, священнослужитель поздравил всех верующих Казахстана и отдельно обратился к алматинцам.





"Прежде всего мне хотелось бы поздравить всех алматинцев с тем, что главным храмом города является собор в честь Вознесения Господня. Вознесение – одно из ключевых событий домостроительства божьего, когда на сороковой день после Пасхи, после своего воскресенья, Христос пред всеми учениками возносится на небо. Это символ того, что и наша человеческая природа, которую воспринял он в себе, будучи Богом и человеком, возносится и сидит одесную, то есть по правую руку от Бога. Христос вводит человечество во внутритроичные отношения, построенные на любви", – заключил отец Александр.

Наталья Бойко