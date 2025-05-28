Что строго запрещено делать 29 мая 2025 года и какие приметы существуют
Согласно Евангелию, торжество посвящено восшествию Иисуса Христа во плоти на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения, а также его обещанию о втором пришествии на землю и спасении верующих.
Чего нельзя делать
В этот день существуют определенные запреты. Так, 29 мая человеку нужно стараться не грешить, жить по заповедям – не сквернословить, не ругаться, не ссориться с ближними, не гневаться и не роптать, избегать дурных привычек и пристрастий.
Бытует мнение о том, что на Вознесение нельзя ничего убирать, подметать, мыть, проводить садовые и другие работы. Однако, как отмечено в публикации издания "Известия", подобные суждения можно смело отнести к суевериям.
Народные приметы
В народе считалось, что в Вознесение весна окончательно уступает место лету. Крестьяне водили хороводы в честь будущего хорошего урожая. Хозяйки выпекали пироги с луком, освящали их в храме и угощали ими родственников.
В этот день нужно проявлять особую щедрость к просящим.
Примечательно, что самые популярные народные приметы связаны с погодой.
- Идет дождь – к небогатому урожаю. Но есть поправка к этой примете: если дождь будет идти три дня подряд, серьезных убытков не будет.
- Если в праздник выпадает обильная роса – к благополучию. Наши предки верили: если походить босиком по росе, весь год будет крепкое здоровье. Если незамужняя девушка умоется росой, вскоре встретит жениха.
- Солнечная погода – к хорошему урожаю.
- Холодный ветер предвещает засуху, а багряный восход солнца – к обильным грозам.
Что можно делать
- Нужно заняться благотворительностью.
- В этот день пекут сдобу в форме лесенок и раздают знакомым и просто прохожим.
- С этого дня можно купаться.
Интересные факты
В народе, как гласит публикация "АиФ", сохранилась необычна традиция, которая, по поверьям, должна помочь получить богатый урожай пшеницы, ржи и иных злаковых. На поля приносят оставшиеся от Пасхи освященные яйца и разбрасывают их по полю.
И еще одна традиция дня – испеченные печенья-лесенки по очереди бросают со ступеней. Считается, что тот, чье печенье не разломится, ведет праведную жизнь.
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