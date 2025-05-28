Что строго запрещено делать 29 мая 2025 года и какие приметы существуют

Вознесение Господне – один из главных христианских праздников, который в 2025 году отметят 29 мая. Этот праздник всегда приходится на 40-й день после Пасхи. Главные традиции и строгие запреты – в материале Zakon.kz.

Согласно Евангелию, торжество посвящено восшествию Иисуса Христа во плоти на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения, а также его обещанию о втором пришествии на землю и спасении верующих.

Чего нельзя делать

В этот день существуют определенные запреты. Так, 29 мая человеку нужно стараться не грешить, жить по заповедям – не сквернословить, не ругаться, не ссориться с ближними, не гневаться и не роптать, избегать дурных привычек и пристрастий.

Бытует мнение о том, что на Вознесение нельзя ничего убирать, подметать, мыть, проводить садовые и другие работы. Однако, как отмечено в публикации издания "Известия", подобные суждения можно смело отнести к суевериям.

Народные приметы

В народе считалось, что в Вознесение весна окончательно уступает место лету. Крестьяне водили хороводы в честь будущего хорошего урожая. Хозяйки выпекали пироги с луком, освящали их в храме и угощали ими родственников.

В этот день нужно проявлять особую щедрость к просящим.

Примечательно, что самые популярные народные приметы связаны с погодой.

Идет дождь – к небогатому урожаю. Но есть поправка к этой примете: если дождь будет идти три дня подряд, серьезных убытков не будет.

Если в праздник выпадает обильная роса – к благополучию. Наши предки верили: если походить босиком по росе, весь год будет крепкое здоровье. Если незамужняя девушка умоется росой, вскоре встретит жениха.

Солнечная погода – к хорошему урожаю.

Холодный ветер предвещает засуху, а багряный восход солнца – к обильным грозам.

Что можно делать

Нужно заняться благотворительностью.

В этот день пекут сдобу в форме лесенок и раздают знакомым и просто прохожим.

С этого дня можно купаться.

Интересные факты

В народе, как гласит публикация "АиФ", сохранилась необычна традиция, которая, по поверьям, должна помочь получить богатый урожай пшеницы, ржи и иных злаковых. На поля приносят оставшиеся от Пасхи освященные яйца и разбрасывают их по полю.

И еще одна традиция дня – испеченные печенья-лесенки по очереди бросают со ступеней. Считается, что тот, чье печенье не разломится, ведет праведную жизнь.

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