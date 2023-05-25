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Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом

Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области около 150 тысяч детей и подростков отдохнут в летних загородных и пришкольных лагерях. Впервые в регионе летние оздоровительные лагеря откроют на базе специальных школ-интернатов.

По данным акимата Карагандинской области, все пришкольные лагеря начнут работать с 5 июня. В этот же день пройдут акции, где детям расскажут об основных мерах безопасности на отдыхе.

Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В летнем лагере карагандинской школы-лицея № 101 имени Ыбырая Алтынсарина уже подготовили программу для детей. Запланированы экскурсии в музеи, походы в кино, мастер-классы во Дворце школьников. В этом году в пришкольном и профильном лагерях этого учебного заведения отдохнут 600 ребят.

Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"У нас будет два сезона – с 5 по 16 июня и с 19 по 30 июня. В пришкольном лагере отдохнут 250 детей за один сезон. Питание двухразовое за счет родителей – около 1000 тенге в день. Ежегодно в лагере 10 детей арендатор нашей столовой кормит бесплатно. Также будет работать профильный лагерь. Здесь смогут интересно провести время 100 детей со 2-го по 10-й класс. Это занятия спортом, изучение казахского языка и литературных трудов Ыбырая Алтынсарина и многое другое. Тут питание не предусмотрено".Директор школы-лицея Раиса Кенешова

В этом году в летний лагерь пойдет ребенок Булбул Набиевой.

Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"У меня трое детей. Старший уже окончил школу-лицей № 101, а двое учатся здесь. Все посещали летний лагерь, всем он нравился. В этом году один ребенок снова хочет идти в пришкольный лагерь, я этому только рада. Интересные экскурсии, общение – это же лучше, чем сидеть дома, уткнувшись в телефон или телевизор".Булбул Набиева
Около 150 тысяч детей и подростков Карагандинской области охватят летним отдыхом

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Также впервые в области пришкольные лагеря будут открыты на базе специальных школ-интернатов для 360 детей с особыми образовательными потребностями, отметила главный специалист Управления образования Галина Абишева.

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