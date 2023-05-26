На 4,5 года осудили экс-главу Управления спорта Алматы

Медеуский районный суд №2 вынес приговор экс-руководителю Управления спорта Алматы Рустему Байсеитову и его подчиненным. Их обвинили в хищении 367 миллионов тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приговор зачитал судья Жомар Мухамбетжан.

Приговором суда Рустема Байсеитова признали виновным и приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Отбывание лишения свободы Байсеитова определить в учреждении уголовного-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей и взять его под стражу из зала суда. Исполнение приговора суда подлежит немедленному исполнению", – сказал судья.

Также президенту Казахстана будет внесено представление на лишение Байсеитова госнаграды.

Кроме того, с Байсеитова будут взысканы 58 340 тенге в фонд компенсации потерпевших.

Экс-руководителя финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы Айгерим Байгонову приговорили к 3 годам и 6 месяцам.

Спортивного менеджера РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алию Смакову – к 3 годам.

Директора ТОО Qazaq Sport Ержана Мухаманова – к 7,5 года.

В январе этого года Антикор сообщил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Управления спорта Алматы по факту хищения 367 миллионов тенге.

Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов. Было установлено, что в период пандемии (2020-2021 гг.) он и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

На скамье подсудимых вместе с экс-главой Управления спорта Алматы также оказались Айгерим Байгонова (экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы), Алия Смакова (спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа"), Ержан Мухаманов (директор ТОО Qazaq Sport). Их судят по ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Однако бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.

18 мая гособвинитель запросил для подсудимого Рустема Байсеитова восемь лет лишения свободы.