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Реализацию отдельной бытовой техники освободили от НДС

Реализацию отдельной бытовой техники освободили от НДС Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития приказом от 18 мая 2023 года утвердило "Перечень бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость", сообщает Zakon.kz.

Налоговым кодексом определены условия, при одновременном соблюдении которых реализация бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов освобождается от НДС:

  • в состав реализуемого бытового прибора и (или) прибора бытовой электроники, а также их компонентов входят ранее ввезенные сырье и (или) материалы, а также их компоненты, которые освобождаются от НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 399 или пунктом 5 статьи 451 Налогового кодекса;
  • бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты включены в перечень бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от НДС, утвержденный уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

Всего в перечне 37 товарных групп по кодам ТН ВЭД ЕАЭС. Среди них, в частности:

  • печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи;
  • котлы центрального отопления;
  • насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров: колпаки или шкафы вытяжные;
  • кондиционеры;
  • холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование;
  • посудомоечные машины;
  • стиральные машины;
  • пылесосы;
  • электроводонагреватели;
  • мониторы и проекторы.

Приказ вводится в действие 4 июня 2023 года.

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