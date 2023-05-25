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В Туркестанской области представили Концепцию обеспечения общественной безопасности

В Туркестанской области представили Концепцию обеспечения общественной безопасности Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
По поручению министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова в Департаменте полиции Туркестанской области состоялось мероприятие на тему: "Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы".

Совещание прошло под председательством начальника ДП Туркестанской области генерал-майора полиции Мурата Кабденова.

"Данный документ является началом совместной работы полиции и других государственных органов по обеспечению общественной безопасности. В соответствии с концепцией планируется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и прозрачная, системная работа по вопросам общественной безопасности".Мурат Кабденов
В Туркестанской области представили Концепцию обеспечения общественной безопасности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В мероприятии также приняли участие заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев и заместители акимов городов и районов, члены межведомственной группы, координационный совет ДП, совет ветеранов, заместители начальников городских и районных подразделений полиции и представители общественности.

В Туркестанской области представили Концепцию обеспечения общественной безопасности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В ходе совещания были озвучены и разъяснены основные методы и инициативы разрабатываемой концепции. Об этом сообщил начальник Управления Штаба ДП Туркестанской области полковник полиции С. Сейтхан.

Также о проделанной работе межведомственной группы по внедрению сервисной модели в обеспечении общественной безопасности при акимате Туркестанской области доложил подполковник полиции Б. Ахметов. А о реализации сервисной модели по обеспечению общественного порядка в областном центре рассказал полковник полиции Б. Жанаев.

В целом, органы внутренних дел в стране являются самой крупной, многофункциональной и ответственной сферой. В то же время создание общества без преступности зависит не только от полиции. Потому что на преступления, происходящие в обществе, влияют различные факторы.

В Туркестанской области представили Концепцию обеспечения общественной безопасности

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Согласно анализу, 80% преступников не имеют работы, треть – ранее судимые, 50% преступлений против личности совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Иными словами, для устранения причин и условий, способствующих преступности, необходима планомерная работа со специалистами всех соответствующих отраслей.

В завершении совещания участники договорились совместно работать над обеспечением общественной безопасности. Данная работа будет продолжена в городах и районах Туркестанской области.

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Анастасия Московчук
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