Общественная безопасность в партнерстве с обществом: принята концепция

Правительство Казахстана постановлением от 29 декабря 2023 года утвердило Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024 - 2028 годы (в сфере профилактики правонарушений), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается во введении документа, общественная безопасность отражает состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей казахстанского общества и системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз для целостности общества и его стабильности.

"Угрозы общественной безопасности, выраженные в снижении уровня законности и правопорядка, в том числе рост преступности, создают существенные препятствия для стабильного развития государства, увеличивают экономическую неопределенность, препятствуют долгосрочным инвестициям и подрывают принцип верховенства закона", – говорится в концепции.

Именно поэтому в Стратегии национальной безопасности РК на 2021 - 2025 годы во главу угла поставлена безопасность граждан, общества и государства, включая вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов и судебной системы, защиты населения от всех видов правонарушений.

Концепция направлена на выстраивание целостной системы превенции правонарушений на основе солидарной ответственности всех ее субъектов и установления конструктивного партнерства с населением.

Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих общенациональных приоритетов и стратегических задач:

совершенствование правовых основ государства, направленных на эффективную реализацию гражданином прав и свобод, обеспечивающих верховенство закона во всех сферах жизни, взаимную ответственность личности и государства; переход от силовой модели работы полиции к сервисной модели взаимодействия правоохранительных органов с гражданами для построения безопасного и правового общества; построение "человекоцентричной" модели государственного управления "Люди прежде всего".

Ключевые проблемы

К ключевым проблемам в обществе, прежде всего, относится бытовое насилие в отношении женщин и детей.

При этом особую тревогу вызывает динамика посягательств на половую неприкосновенность детей (2018 год – 739, 2019 год – 794, 2020 год – 832, 2021 год – 913, 2022 год - 706).

Причинами чаще всего являются семейные проблемы, бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни родителей. Подавляющее большинство (80%) из них совершаются лицами из близкого окружения несовершеннолетних, не попадавшими ранее в поле зрения полиции.

В то же время, учитывая латентный характер таких правонарушений, официальная статистическая информация не отражает реальных масштабов проблемы насилия в отношении уязвимых групп в обществе.

Еще одной проблемой являются кражи, мошенничества, грабежи и разбои, которые составляют почти 80% от всех зарегистрированных уголовных правонарушений.

"В результате принимаемых мер по их предупреждению, а также с учетом социально-экономического развития страны структура этой категории преступлений в течение 2018 - 2022 годов изменилась в сторону снижения доли краж (с 76 % до 48,2 %) и увеличения мошенничеств (с 12,3 % до 35,6 %)", – говорится в документе.

Вместе с тем отмечается рост преступлений, совершаемых с применением информационно-коммуникационных технологий (интернет-мошенничество).

При этом преобладают преступления, связанные с мошенничествами и хищениями денежных средств со счетов граждан. За 5 лет их количество возросло в 5 раз.

Также отмечается высокий удельный вес насильственных преступлений в общественных местах.

Преступления, совершенные в общественных местах, на улицах, площадях, парках и скверах, составляют почти 40%. В течение 5 лет наиболее распространенными являются корыстно-насильственные преступления (85%) и хулиганство (6%).

Кроме того, указывается, что преступления, совершаемые в состоянии опьянения, остаются актуальной проблемой современного общества.

На долю таких преступлений приходится порядка 40% особо тяжких и 13% – тяжких преступлений, в их числе по 65% убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, каждое второе изнасилование и третье хулиганство. За 5 лет от рук "пьяных" преступников погибло 1680 человек.

Еще одна проблема – высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

За 5 лет в более чем 74 тыс. дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 267 человек (8218 мужчин, 2975 женщин, 1074 детей).

В числе погибших в ДТП граждан по 30% составляют пешеходы и пассажиры транспортных средств, 24,7% – водители автотранспорта, 3,4% – управлявшие мопедами и велосипедами.

Вместе с тем в Концепции указывается на низкий уровень оснащенности органов внутренних дел необходимыми ресурсами для решения операционных и стратегических задач и оказания сервиса населению.

Так, из эксплуатируемых в настоящее время помещений 50% находятся в ветхом и аварийном состоянии, 30% – не отвечают действующим нормативам (техническим, санитарным, эксплуатационным нормам, требованиям пожарной безопасности, инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защиты).

Также говорится, что из-за отсутствия возможностей для строительства арестных домов затрудняется дальнейшее развитие института ареста как вида уголовного наказания, применение которого с 2017 года неоднократно переносится.

Не соответствуют минимальным требованиям международных стандартов условия содержания в 38% специальных учреждений полиции (изоляторы временного содержания, специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, приемники-распределители).

Техническое состояние зданий и сооружений пенитенциарной системы не соответствует требованиям законодательства. Из 1694 зданий 211 находятся в аварийном состоянии (следственные изоляторы – 38, исправительные учреждения – 173).

Что предлагается?

Основные подходы дальнейшего развития системы общественной безопасности будут обеспечены путем реализации трех основных направлений:

повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества населения;

создание эффективной системы профилактики правонарушений на основе солидарной ответственности государственных органов и партнерства с населением;

развитие современной эффективной организации по обеспечению общественной безопасности.

Для исправления ситуации, сложившейся в стране, Концепция предусматривает решение следующих задач:

Предотвращение насилия в отношении женщин и детей, создание системы комплексной защиты и помощи потерпевшим.

Снижение степени виктимности граждан от преступлений против собственности.

Эффективное противодействие киберпреступности (интернет-мошенничество).

Повышение эффективности мер по предупреждению повторных правонарушений.

Повышение уровня безопасности в общественных местах.

Снижение уровня преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях.

Создание системы и механизма реализации межведомственного взаимодействия для решения проблем в сфере общественной безопасности.

Развитие партнерства и вовлечение местного сообщества в вопросах безопасности.

Повышение уровня правовой грамотности населения.

Трансформация полиции в современную эффективную организацию по обеспечению общественной безопасности.

Внедрение сервис-ориентированной модели полиции и реализация современной коммуникационной стратегии и ряд других.

Так, в части развития партнерства и вовлечения местного сообщества в вопросах безопасности предлагается внедрить новые механизмы взаимодействия органов государственной власти, полиции и граждан, что придаст новый импульс реализуемой политике нетерпимости к мелким правонарушениям, а также развитию правовой культуры в обществе.

Предлагается законодательно закрепить компетенции и полномочий местных сообществ (в том числе этнокультурные объединения, советы аксакалов) в обеспечении правопорядка и включить их в круг субъектов профилактики, что позволит распределять зоны ответственности общественности и правоохранительного блока.

В результате ожидается, что возрастет уровень гражданской активности населения за счет участия в совместных с полицией мероприятиях.

В городах работа будет построена так, чтобы жители могли следить за порядком в районах проживания и своевременно вовлекать полицию и другие госорганы для принятия мер по обеспечению безопасности.

Вместе с тем проведение регулярных опросов с применением информационных технологий, а также встречи с населением позволят отслеживать настрой общества, выявлять проблемные вопросы и принимать меры по их разрешению.

Наряду с этим в рамках реализации Концепции развития гражданского общества будет развиваться конструктивное сотрудничество МВД с неправительственными организациями, волонтерами и местными сообществами путем реализации специальных проектов по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, пропаганде законопослушного поведения.

Так, совместными усилиями правоохранительных, уполномоченных государственных органов, финансовых учреждений и неправительственного сектора предстоит создать координирующую структуру. Ее деятельность будет направлена на выявление и управление киберрисками, включая выработку мер по их предупреждению.

Для борьбы с интернет-мошенничеством предлагается перестроить бизнес-процессы по взаимодействию полиции с другими субъектами, исключающие бюрократические процедуры и обеспечивающие оперативность раскрытия интернет-мошенничеств.

Для этого предстоит в рамках расследования уголовных дел автоматизировать процессы коммуникаций между правоохранительными органами и банками второго уровня посредством системы информационного обмена между правоохранительными и специальными органами с соблюдением требований законодательства РК по сохранению банковской и иной охраняемой тайны.

Также важными аспектами в противодействии интернет-мошенничествам являются повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности населения, запуск в социальных сетях и мессенджерах таргетированной рекламы предупредительного характера.

Успешной реализации этих мер будут способствовать развитие цифровой криминалистики, улучшение ресурсного оснащения подразделений по борьбе с киберпреступностью МВД современными цифровыми инструментами, а также расширенные возможности повышения уровня компетенций.



Ожидаемые результаты от реализации концепции:

ощущение личной, имущественной и общественной безопасности граждан не ниже 80,5%;

уровень доверия населения к органам полиции – выше 83%;

улучшение позиции Казахстана в числе наиболее безопасных стран в рейтинге глобального индекса миролюбия улучшится с 97 до 65 места;

вхождение Казахстана в 40 стран мира по индексу верховенства закона "WJP Rule of Law Index" с улучшением позиции по фактору "Порядок и безопасность" до 35 места;

улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по дорожной безопасности до 70 места.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.