Общественная безопасность в партнерстве с обществом: принята концепция
Как отмечается во введении документа, общественная безопасность отражает состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей казахстанского общества и системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз для целостности общества и его стабильности.
"Угрозы общественной безопасности, выраженные в снижении уровня законности и правопорядка, в том числе рост преступности, создают существенные препятствия для стабильного развития государства, увеличивают экономическую неопределенность, препятствуют долгосрочным инвестициям и подрывают принцип верховенства закона", – говорится в концепции.
Именно поэтому в Стратегии национальной безопасности РК на 2021 - 2025 годы во главу угла поставлена безопасность граждан, общества и государства, включая вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов и судебной системы, защиты населения от всех видов правонарушений.
Концепция направлена на выстраивание целостной системы превенции правонарушений на основе солидарной ответственности всех ее субъектов и установления конструктивного партнерства с населением.
Реализация Концепции будет способствовать достижению следующих общенациональных приоритетов и стратегических задач:
- совершенствование правовых основ государства, направленных на эффективную реализацию гражданином прав и свобод, обеспечивающих верховенство закона во всех сферах жизни, взаимную ответственность личности и государства;
- переход от силовой модели работы полиции к сервисной модели взаимодействия правоохранительных органов с гражданами для построения безопасного и правового общества;
- построение "человекоцентричной" модели государственного управления "Люди прежде всего".
Ключевые проблемы
К ключевым проблемам в обществе, прежде всего, относится бытовое насилие в отношении женщин и детей.
При этом особую тревогу вызывает динамика посягательств на половую неприкосновенность детей (2018 год – 739, 2019 год – 794, 2020 год – 832, 2021 год – 913, 2022 год - 706).
Причинами чаще всего являются семейные проблемы, бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни родителей. Подавляющее большинство (80%) из них совершаются лицами из близкого окружения несовершеннолетних, не попадавшими ранее в поле зрения полиции.
В то же время, учитывая латентный характер таких правонарушений, официальная статистическая информация не отражает реальных масштабов проблемы насилия в отношении уязвимых групп в обществе.
Еще одной проблемой являются кражи, мошенничества, грабежи и разбои, которые составляют почти 80% от всех зарегистрированных уголовных правонарушений.
"В результате принимаемых мер по их предупреждению, а также с учетом социально-экономического развития страны структура этой категории преступлений в течение 2018 - 2022 годов изменилась в сторону снижения доли краж (с 76 % до 48,2 %) и увеличения мошенничеств (с 12,3 % до 35,6 %)", – говорится в документе.
Вместе с тем отмечается рост преступлений, совершаемых с применением информационно-коммуникационных технологий (интернет-мошенничество).
При этом преобладают преступления, связанные с мошенничествами и хищениями денежных средств со счетов граждан. За 5 лет их количество возросло в 5 раз.
Также отмечается высокий удельный вес насильственных преступлений в общественных местах.
Преступления, совершенные в общественных местах, на улицах, площадях, парках и скверах, составляют почти 40%. В течение 5 лет наиболее распространенными являются корыстно-насильственные преступления (85%) и хулиганство (6%).
Кроме того, указывается, что преступления, совершаемые в состоянии опьянения, остаются актуальной проблемой современного общества.
На долю таких преступлений приходится порядка 40% особо тяжких и 13% – тяжких преступлений, в их числе по 65% убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, каждое второе изнасилование и третье хулиганство. За 5 лет от рук "пьяных" преступников погибло 1680 человек.
Еще одна проблема – высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
За 5 лет в более чем 74 тыс. дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 267 человек (8218 мужчин, 2975 женщин, 1074 детей).
В числе погибших в ДТП граждан по 30% составляют пешеходы и пассажиры транспортных средств, 24,7% – водители автотранспорта, 3,4% – управлявшие мопедами и велосипедами.
Вместе с тем в Концепции указывается на низкий уровень оснащенности органов внутренних дел необходимыми ресурсами для решения операционных и стратегических задач и оказания сервиса населению.
Так, из эксплуатируемых в настоящее время помещений 50% находятся в ветхом и аварийном состоянии, 30% – не отвечают действующим нормативам (техническим, санитарным, эксплуатационным нормам, требованиям пожарной безопасности, инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защиты).
Также говорится, что из-за отсутствия возможностей для строительства арестных домов затрудняется дальнейшее развитие института ареста как вида уголовного наказания, применение которого с 2017 года неоднократно переносится.
Не соответствуют минимальным требованиям международных стандартов условия содержания в 38% специальных учреждений полиции (изоляторы временного содержания, специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, приемники-распределители).
Техническое состояние зданий и сооружений пенитенциарной системы не соответствует требованиям законодательства. Из 1694 зданий 211 находятся в аварийном состоянии (следственные изоляторы – 38, исправительные учреждения – 173).
Что предлагается?
Основные подходы дальнейшего развития системы общественной безопасности будут обеспечены путем реализации трех основных направлений:
- повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества населения;
- создание эффективной системы профилактики правонарушений на основе солидарной ответственности государственных органов и партнерства с населением;
- развитие современной эффективной организации по обеспечению общественной безопасности.
Для исправления ситуации, сложившейся в стране, Концепция предусматривает решение следующих задач:
- Предотвращение насилия в отношении женщин и детей, создание системы комплексной защиты и помощи потерпевшим.
- Снижение степени виктимности граждан от преступлений против собственности.
- Эффективное противодействие киберпреступности (интернет-мошенничество).
- Повышение эффективности мер по предупреждению повторных правонарушений.
- Повышение уровня безопасности в общественных местах.
- Снижение уровня преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
- Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях.
- Создание системы и механизма реализации межведомственного взаимодействия для решения проблем в сфере общественной безопасности.
- Развитие партнерства и вовлечение местного сообщества в вопросах безопасности.
- Повышение уровня правовой грамотности населения.
- Трансформация полиции в современную эффективную организацию по обеспечению общественной безопасности.
- Внедрение сервис-ориентированной модели полиции и реализация современной коммуникационной стратегии и ряд других.
Так, в части развития партнерства и вовлечения местного сообщества в вопросах безопасности предлагается внедрить новые механизмы взаимодействия органов государственной власти, полиции и граждан, что придаст новый импульс реализуемой политике нетерпимости к мелким правонарушениям, а также развитию правовой культуры в обществе.
Предлагается законодательно закрепить компетенции и полномочий местных сообществ (в том числе этнокультурные объединения, советы аксакалов) в обеспечении правопорядка и включить их в круг субъектов профилактики, что позволит распределять зоны ответственности общественности и правоохранительного блока.
В результате ожидается, что возрастет уровень гражданской активности населения за счет участия в совместных с полицией мероприятиях.
В городах работа будет построена так, чтобы жители могли следить за порядком в районах проживания и своевременно вовлекать полицию и другие госорганы для принятия мер по обеспечению безопасности.
Вместе с тем проведение регулярных опросов с применением информационных технологий, а также встречи с населением позволят отслеживать настрой общества, выявлять проблемные вопросы и принимать меры по их разрешению.
Наряду с этим в рамках реализации Концепции развития гражданского общества будет развиваться конструктивное сотрудничество МВД с неправительственными организациями, волонтерами и местными сообществами путем реализации специальных проектов по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, пропаганде законопослушного поведения.
Так, совместными усилиями правоохранительных, уполномоченных государственных органов, финансовых учреждений и неправительственного сектора предстоит создать координирующую структуру. Ее деятельность будет направлена на выявление и управление киберрисками, включая выработку мер по их предупреждению.
Для борьбы с интернет-мошенничеством предлагается перестроить бизнес-процессы по взаимодействию полиции с другими субъектами, исключающие бюрократические процедуры и обеспечивающие оперативность раскрытия интернет-мошенничеств.
Для этого предстоит в рамках расследования уголовных дел автоматизировать процессы коммуникаций между правоохранительными органами и банками второго уровня посредством системы информационного обмена между правоохранительными и специальными органами с соблюдением требований законодательства РК по сохранению банковской и иной охраняемой тайны.
Также важными аспектами в противодействии интернет-мошенничествам являются повышение цифровой, правовой и финансовой грамотности населения, запуск в социальных сетях и мессенджерах таргетированной рекламы предупредительного характера.
Успешной реализации этих мер будут способствовать развитие цифровой криминалистики, улучшение ресурсного оснащения подразделений по борьбе с киберпреступностью МВД современными цифровыми инструментами, а также расширенные возможности повышения уровня компетенций.
Ожидаемые результаты от реализации концепции:
- ощущение личной, имущественной и общественной безопасности граждан не ниже 80,5%;
- уровень доверия населения к органам полиции – выше 83%;
- улучшение позиции Казахстана в числе наиболее безопасных стран в рейтинге глобального индекса миролюбия улучшится с 97 до 65 места;
- вхождение Казахстана в 40 стран мира по индексу верховенства закона "WJP Rule of Law Index" с улучшением позиции по фактору "Порядок и безопасность" до 35 места;
- улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по дорожной безопасности до 70 места.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.