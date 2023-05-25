В какие детские лагеря можно отправлять детей на отдых
Фото: pxhere
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава опубликовал перечень загородных детских оздоровительных организаций, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
В Алматы
- Лагерь ТОО "SKI PARK PIONEER" (круглогодичный).
Алматинская область
- РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен Капшагай" (круглогодичный).
Акмолинская область
- РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" Бурабайского района (круглогодичный).
Актюбинская область
- Детский оздоровительный лагерь "Campit" (круглогодичный).
- База отдыха с детским лагерем "Береке" Актюбинская обл., п. Кирпичный (круглогодичный).
- Детский оздоровительный лагерь "Куншуак", Алгинский район (круглогодичный).
- Детский оздоровительный лагерь "Асем", город Актобе (круглогодичный).
- Загородный детский-оздоровительный лагерь "Шугыла" (круглогодичный).
Восточно-Казахстанская область
- ТОО "Сәттілік Company" оздоровительный лагерь "Арайлы Шығыс" (круглогодичный).
Западно-Казахстанская область
- Оздоровительный лагерь "Туристско-оздоровительный комплекс "Евразия" в Уральске (круглогодичный).
- Оздоровительный лагерь "Самал", Уральск (круглогодичный).
Кызылординская область
- КГКП "Центр дополнительного образования и олимпиад "Камбаш" Управления образования Кызылординской области" (круглогодичный).
- ГККП "Оздоровительный лагерь "Актерек" Жалагашского районного отдела образования (круглогодичный).
- ГККП "Оздоровительный лагерь "Сыр-уланы" Шиелийского районного отдела образования (круглогодичный).
- ГККП "Оздоровительный лагерь "Тау самалы" Жанакорганского районного отдела образования (круглогодичный).
- ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Кызылординской области (круглогодичный).
- ГККП "Оздоровительный центр "Жалын" Сырдарьинского районного отдела образования (круглогодичный).
Карагандинская область
- РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Балхаш (круглогодичный).
Туркестанская область
- Детский оздоровительный лагерь "Балдаурен" (круглогодичный).
Павлодарская область
- Учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" (круглогодичный).
- Учебно-оздоровительный центр "Жас даурен" Баянаульский район, с. Баянаул, ул. Шорманова, 2 (круглогодичный).
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