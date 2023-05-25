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В какие детские лагеря можно отправлять детей на отдых

В какие детские лагеря можно отправлять детей на отдых Фото: pxhere
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава опубликовал перечень загородных детских оздоровительных организаций, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

В Алматы

  • Лагерь ТОО "SKI PARK PIONEER" (круглогодичный).

Алматинская область

  • РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен Капшагай" (круглогодичный).

Акмолинская область

  • РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" Бурабайского района (круглогодичный).

Актюбинская область

  • Детский оздоровительный лагерь "Campit" (круглогодичный).
  • База отдыха с детским лагерем "Береке" Актюбинская обл., п. Кирпичный (круглогодичный).
  • Детский оздоровительный лагерь "Куншуак", Алгинский район (круглогодичный).
  • Детский оздоровительный лагерь "Асем", город Актобе (круглогодичный).
  • Загородный детский-оздоровительный лагерь "Шугыла" (круглогодичный).

Восточно-Казахстанская область

  • ТОО "Сәттілік Company" оздоровительный лагерь "Арайлы Шығыс" (круглогодичный).

Западно-Казахстанская область

  • Оздоровительный лагерь "Туристско-оздоровительный комплекс "Евразия" в Уральске (круглогодичный).
  • Оздоровительный лагерь "Самал", Уральск (круглогодичный).

Кызылординская область

  • КГКП "Центр дополнительного образования и олимпиад "Камбаш" Управления образования Кызылординской области" (круглогодичный).
  • ГККП "Оздоровительный лагерь "Актерек" Жалагашского районного отдела образования (круглогодичный).
  • ГККП "Оздоровительный лагерь "Сыр-уланы" Шиелийского районного отдела образования (круглогодичный).
  • ГККП "Оздоровительный лагерь "Тау самалы" Жанакорганского районного отдела образования (круглогодичный).
  • ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Кызылординской области (круглогодичный).
  • ГККП "Оздоровительный центр "Жалын" Сырдарьинского районного отдела образования (круглогодичный).

Карагандинская область

  • РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Балхаш (круглогодичный).

Туркестанская область

  • Детский оздоровительный лагерь "Балдаурен" (круглогодичный).

Павлодарская область

  • Учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" (круглогодичный).
  • Учебно-оздоровительный центр "Жас даурен" Баянаульский район, с. Баянаул, ул. Шорманова, 2 (круглогодичный).

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