Насекомые, кишечные палочки и окурки: какие нарушения выявили в детских лагерях Актобе

В Актобе некоторые детские лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений, сообщает Zakon.kz.

В Актобе прокуроры выявили грубые нарушения в детских лагерях, в том числе санитарных норм и противопожарной безопасности, сообщает прокуратура Актюбинской области.

Лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. В одной из зон отдыха области, помимо санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствовало право собственности на земельный участок, само помещение построено без каких-либо разрешительных документов.

"После начала проверки органов прокуратуры один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства. Решается вопрос приостановления еще одного лагеря. Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в не соответствующий требованиям лагерь. В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки, на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков", – сказано в сообщении прокуратуры.

В помещениях пищеблоков выявлена антисанитария: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. Привлеченными специалистами СЭС при исследовании смывов бактерий обнаружены кишечные палочки.

Корпуса лагерей нуждаются в ремонте, в некоторых из них отсутствовали оконные проемы, что привело к дефициту естественного освещения и свежего воздуха, стоит изношенная мебель, рассказывают в прокуратуре.

В лагере "Шұғыла" выявлено нарушение в части уплотненности детей. В помещении, рассчитанном на 218 детей, размещалось 268 несовершеннолетних. Выявлены факты принятия на работу сотрудников, не соответствующих квалификационным требованиям, а также медицинских работников без соответствующей квалификации и медицинских сертификатов.

Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского надзора, заключили в прокуратуре Актюбинской области.

Родители алматинских детей требуют наказать устроивших сауну в помещении лагеря по всей строгости закона. По словам детей, их запугивали, отбирали телефоны, кормили мало и невкусно (пища была недоваренная), в ней находили тараканов и волосы.

