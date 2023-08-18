Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насекомые, кишечные палочки и окурки: какие нарушения выявили в детских лагерях Актобе

Прокуратура проверила детские лагеря Фото: акимат Астаны
В Актобе некоторые детские лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений, сообщает Zakon.kz.

В Актобе прокуроры выявили грубые нарушения в детских лагерях, в том числе санитарных норм и противопожарной безопасности, сообщает прокуратура Актюбинской области.

Лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. В одной из зон отдыха области, помимо санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствовало право собственности на земельный участок, само помещение построено без каких-либо разрешительных документов.

"После начала проверки органов прокуратуры один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства. Решается вопрос приостановления еще одного лагеря. Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в не соответствующий требованиям лагерь. В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки, на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков", – сказано в сообщении прокуратуры.

В помещениях пищеблоков выявлена антисанитария: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. Привлеченными специалистами СЭС при исследовании смывов бактерий обнаружены кишечные палочки.

Корпуса лагерей нуждаются в ремонте, в некоторых из них отсутствовали оконные проемы, что привело к дефициту естественного освещения и свежего воздуха, стоит изношенная мебель, рассказывают в прокуратуре.

В лагере "Шұғыла" выявлено нарушение в части уплотненности детей. В помещении, рассчитанном на 218 детей, размещалось 268 несовершеннолетних. Выявлены факты принятия на работу сотрудников, не соответствующих квалификационным требованиям, а также медицинских работников без соответствующей квалификации и медицинских сертификатов.

Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского надзора, заключили в прокуратуре Актюбинской области.

Родители алматинских детей требуют наказать устроивших сауну в помещении лагеря по всей строгости закона. По словам детей, их запугивали, отбирали телефоны, кормили мало и невкусно (пища была недоваренная), в ней находили тараканов и волосы.

Читайте также

Маршруты ряда автобусов вновь изменили в Алматы

Топливо для самолетов на 972 млн тенге: в Актобе наказано руководство управления госзакупок

360-летие Кожабергена жырау отметили в СКО

Зарина Жакупова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления