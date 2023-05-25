Полнометражный фильм "ГОК" о рейдерском захвате в СКО выходит в полноценный кинопрокат

24 мая в Алматы состоялся предпоказ казахстанской картины "ГОК". На мероприятии присутствовали съемочная группа, журналисты, лидеры общественного мнения и деятели кино. С 25 мая зрители смогут посмотреть фильм в отечественных кинотеатрах.

Гостей поприветствовал человек, ставший прототипом главного героя, – Виктор Долгалев, соучредитель ТОО "Тиолайн" – предприятия, ведущего работы на Обуховском месторождении титано-циркониевых руд. Стоит отметить, что именно оно оказалось в центре внимания всей этой многоплановой истории.

Зная все сложности в деятельности предприятия, автор идеи Виктор Долгалев выступил также и сценаристом фильма, придав сюжету картины остроту и сделав ее захватывающей до последней минуты.

"ГОК" – единственная в Казахстане картина, точно передающая реальность работы бизнеса в стране, который функционирует без "крыши" и влиятельных покровителей. Мы поставили своей целью отразить действительность без прикрас, и самое важное, без перегибов. "ГОК" стал зеркалом всего, что творилось и порой происходит до сих пор с успешно действующими в стране предприятиями. Если мы поймем, почему позволяем так грязно уничтожать бизнес в нашей стране, станут ясны самые важные проблемы всего общества", – отметил Виктор Долгалев, рассказывая о картине.

Фото: кадр из фильма

Также с гостями мероприятия поговорила сценарист Линара Айтпаева, которая постаралась перенести максимальное количество реальных деталей в художественную форму.

"Фильм будет близким и понятным каждому казахстанцу, который хорошо знает неформальные "правила игры", действующие в определенных сферах жизни общества, когда вопросы решаются не по законам, а "по понятиям". Для любителей экшена мы отсняли впечатляющие сцены драк, преследований и разборок, без которых невозможно представить настоящую криминальную драму. "ГОК" следует лучшим традициям кино – полностью погружает зрителя в атмосферу событий". Линара Айтпаева

Напомним, бескомпромиссная криминальная драма повествует о попытке захвата и продажи за рубеж богатого месторождения полезных ископаемых в Северо-Казахстанской области. История рассказана глазами разных участников конфликта – от учредителя предприятия до продажного начальника налоговой. Сюжет, к сожалению, тривиальный и обыденный для нашей страны.

Бизнесменам из Китая совместно с российскими олигархами и продажными казахстанскими чиновниками незаконно предлагают продать горно-обогатительный комбинат: каждый из них планирует ограбить страну и получить свой кусочек пирога. В то же время сотни сотрудников предприятия вот-вот останутся на улице, а учредитель и директор ГОКа в борьбе за справедливость рискует лишиться собственной жизни. Фильм рассматривает историю различных персонажей, ставших винтиками большой преступной системы.

Картина ставит перед нами жесткий вопрос – как иностранцы могут творить такое беззаконие на территории нашей страны? Вряд ли они смогли бы поступить аналогично у себя на родине. Сюжет раскрывает коррумпированность местных чиновников, готовых с легкостью продать крупные отечественные производства и совесть.

Фото: кадр из фильма

Во время предпоказа перед гостями также выступил приглашенный гость – актер театра и кино Тунгышбай Аль-Тарази.

"Я бы сказал, что этот фильм – зеркало вчерашнего и сегодняшнего дня, свидетельство подъема казахстанского киноискусства. Нельзя сказать, что в истории казахстанского кино нет боевиков, криминальных и детективных фильмов. Однако из полнометражного фильма "ГОК" мы понимаем современную действительность, течение времени, картину сегодняшнего дня. Этот фильм достоин внимания своим качеством. Нет недостатков ни в игре актеров, ни в содержании картины, ни в материально-техническом искусстве", – отметил он во время выступления.

Производством проекта "ГОК" занималась независимая американская кинокомпания Libertus Film совместно с казахстанской киностудией Olzahzavre Film Factory. Режиссером является Олжас Боялбаев, участвовавший в создании ряда казахстанских и российских проектов.

Продюсером фильма "ГОК" является Михар Сажле, за плечами которого более чем 30 различных международных кинематографических и музыкальных проектов.

Роли в фильме исполнили известные казахстанские актеры Азиз Бейшеналиев ("Ликвидатор", "Всемогущий", "28 панфиловцев"), Жан Байжанбаев ("Бизнес по-казахски", "Той любой ценой", "Рэкетир"), Анатолий Креженчуков ("Фара", "Дорога к матери", "Аманат"), Еркен Губашев ("Бизнесмены", "Замуж в 30", "Ласковое безразличие мира"), Елжас Рахим ("Свободный", "Когда ангелы спят"), Сергей Уфимцев ("Дорога к матери", "Мустафа Шокай", "Ликвидатор"), китайские исполнители Чу Цзы Чан, Ван Сянь и др.

В 2021 году Казнет широко обсуждал серию короткометражных фильмов под общим названием "ГОК", снятых в жанре криминальной драмы с элементами детективного триллера и собравших более 2,5 млн просмотров. Вышедший фильм является финальным штрихом всей серии, объединяя как ранее отснятый материал, так и новые идеи сценаристов.

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