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Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону

Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону Фото: пресс-служба акимата Алматы
Житель Жетысуского района обратился к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой вернуть старое название мкр. "Дорожник", переименовав его из "Кокмайса". Аксакал также вспомнил о Советском Союзе, сообщает Zakon.kz.

Пенсионер пришел на встречу и спросил, является ли Гульнара Кокобаева "акимом или хозяйкой Жетысуского района".

В ответ Ерболат Досаев заявил, что может ответить на этот вопрос сам, так как он ее и назначал.

"Я это не зря задал. Во-первых, она сейчас за тех акимов отвечает, которые перед ней были. Я уверен, для микрорайона "Дорожник" ни одна работа не выполнена до конца. Не могу понять, в чем дело, на каком основании мкр. "Дорожник" переименовали в "Кокмайса".  "Дорожник" прогремел по всему Советскому Союзу! Ненасытные хотели посадить нашего министра автомобильных дорог Леонида Борисовича Гончарова и оплошали. Получили по колхозу и по совхозу. Они пожаловались Брежневу", – обратился житель к Досаеву.

В ответ аксакалу из зала заявили, что Брежнева уже нет.

"Отойди, не мешай! И представьте, у нас 15 республик было, они против Гончарова такие вещи говорили, и стоило Брежневу подписать указ, и Гончаров получает 15 лет тюрьмы".Житель Жетысуского района

Ерболат Досаев попросил аксакала задать вопрос. Пенсионер попросил акима вернуть микрорайону "Кокмайса" его старое название – "Дорожник".

"Ваше предложение внесено. Я понял по хлопкам, что кто-то ностальгирует по Советскому Союзу очень, и нравится это предложение, которое аксакал сказал, но я не согласен с этим, поверьте мне. Плохо или хорошо, но давайте тоже друг друга уважать. Я видел, кто хлопал активно", – пошутил аким.


Ранее на встрече жительница района поздравила акима с днем рождения и оставила ему подарок на память.

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Редакция Zakon.kz
Досаев Ерболат Алматы Жетысуский район
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