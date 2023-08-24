Досаеву пожаловались на дизельные автобусы в городе

Житель Наурызбайского района пожаловался акиму Алматы Ерболату Досаеву на дизельные автобусы, оставляющие за собой черный дым, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Алматы подтвердил, что дизельные автобусы до сих пор курсируют по городу. По его словам, программу экологизации общественного транспорта уже начали и закончат в 2025 году.

"А пока в городе будут использоваться дизельные автобусы. Но не соответствующие стандартам мы понемногу списываем, выводим с рейсов. К сожалению, в целом состояние общественного транспорта в городе не очень хорошее. В этом году мы 600 автобусов закупаем за счет местного бюджета. Попросил частных перевозчиков, они 700 автобусов купят", – сказал Ерболат Досаев.

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев добавил, что по Наурызбайскому району сейчас курсируют старые автобусы ЛиАЗы, которые в этом году хотят заменить на газовые.

"К сожалению, эти автобусы 2019 года, 2020 есть. Помимо этого, "Алматы ТрансГаз" ушли, их старые маршруты нам достались. По ним мы тоже хотим обновиться и новые автобусы поставить, в том числе на 50 маршрут", – отметил Сагындык Телибаев.

Градоначальник уточнил, что не так давно акимат расторгнул договор с одним из поставщиков услуг из-за низкого качества. Вся нагрузка легла на "Алматыэлектронс". Поэтому по мере возможности старые автобусы будут менять на новые.

Ранее в Алматы показали новые автобусы, которые запустят к началу учебного года.

