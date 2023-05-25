В Атырауской области военнообязанные учатся отражать нападения диверсантов

На время десятидневных занятий за бойцами сохраняется заработная плата по месту работы. Сборы бригад территориальной обороны региона проводятся согласно постановлению акима Атырауской области и плану боеподготовки. Корреспондент Zakon.kz изучил ситуацию изнутри.

На нынешних сборах задействовано 78 военнообязанных, в том числе 50 человек из Индерского района, 15 – из Махамбетского района, из города Атырау – 13, их возрастная категория – от 25 до 40 лет.

"Тема занятий – подготовка бригад территориальной обороны высшей степени боеготовности. Военнослужащие запаса принимают участие в мероприятиях боевого слаживания, отрабатывают практические навыки, в том числе по охране и обороне особо стратегических и важных объектов, предприятий по подаче электроэнергии, воды, тепла, газа. Мы должны научить военнообязанных отражать нападения диверсионных групп", – рассказал корреспонденту Zakon.kz командир бригады территориальной обороны полковник Нуржан Даутов.

На время учений военнообязанные размещаются в лагере отдыха в населенном пункте Ельтай Индерского района. Всех обеспечивают летним военным обмундированием, пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием. Сам же пункт приема личного состава организовали в спортивном зале Атырауского университета нефти и газа. Комплекты обмундирования и обувь казахстанского производства разложены по размерам на стеллажах. Все без изъяна, добротная пятнистая ткань, ни одной торчащей нитки, идеальная строчка к строчке, безупречная фурнитура.

"Подготовка военнообязанных ведется два раза в год. Каждый военнообязанный должен проходить обучение один раз в пять лет. Для отбора людей даем заявку в региональный отдел обороны. Если призываем одну роту, то нужны три командира взвода, один командир роты, пятнадцать сержантов, а их отбирают, исходя из военно-учетной специальности", – пояснил Нуржан Даутов.

Тактико-строевое учение ведется на полигоне одной из войсковых частей недалеко от Атырау. Сами мишени расположены на расстоянии ста метров. Патроны военнообязанным выдают под роспись, сколько их дали, столько отстрелянных гильз они и обязаны вернуть. Для выполнения упражнений каждый получает 13 боевых патронов, из них три пробных, остальные идут в зачет по стрельбе.

"Личный состав проходит как боевое слаживание, так и огневую подготовку. Нормативы военнообязанные выполняют на учебных точках, в том числе по разбору-сбору автомата Калашникова, практической стрельбе и готовности к бою. Повышение уровня подготовки военнообязанных никогда не помешает, люди всегда должны оставаться в форме. К примеру, не забывать, как действовать в команде в наступлении и в обороне, как прикрывать друг друга в реальных обстоятельствах и реагировать в быстро меняющейся обстановке", – сказал начальник штаба бригады территориальной обороны Жанболат Рсалиев.

Каждый военнослужащий должен стрелять на "пятерку". Порядок прицеливания, его особенности, чтобы пули от "калаша" не разлетелись в разные стороны, военнообязанным объясняет руководитель занятий.

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"Нужно учитывать оружейные хитрости – пуля летит не прямо, а по траектории. Учим, чтобы они уходили не в воздух, а поразили врага. А отлично получается, если выбито 85 очков из 100", – рассказал инструктор воинской части 41433, сержант группы Аманбек Муратов.

Стреляют группами, у большинства военнообязанных хорошие результаты.

"Те навыки, которые мы раньше получили в армии, они нам пригодились в нынешнем дне. Не промахнулся ни разу. И в дальнейшем охотно буду участвовать в сборах, учиться помогать Родину защищать", – заявил рядовой Александр Чепиков.

Подразделение территориальной обороны создано в регионе в 2018 году и подчиняется главе Прикаспия. В нынешнем году программа боевой подготовки личного состава изменилась. Прежде отсутствовала учеба военнообязанных по охране важных, стратегических объектов и коммуникаций региона, теперь ее включили в программу сборов. В процессе военной подготовки военнообязанных учили еще обезвреживать диверсантов. Обошлось без непредвиденных ситуаций и нарушений техники безопасности.